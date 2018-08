(Tekst: Fries Museum)

Een van de meest persoonlijke meesterwerken van Rembrandt van Rijn, Saskia en profil in kostbaar kostuum komt voor het eerst in ruim 250 jaar naar Nederland. Rembrandt voltooide het portret van zijn vrouw Saskia Uylenburgh kort na haar dood in 1642. Vanaf 24 november is het werk te zien in de tentoonstelling Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw in het Fries Museum.

Het museum krijgt het portret in bruikleen van de Gemäldegalerie Alte Meister binnen het Museumlandschaft Hessen-Kassel in Duitsland. Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw is vanaf 24 november 2018 t/m 17 maart 2019 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden.

De Friese Saskia Uylenburgh was Rembrandts eerste vrouw. Ze trouwden in 1634 in Sint Annaparochie en waren acht jaar getrouwd toen Saskia op 29-jarige leeftijd overleed. Rembrandt voltooide Saskia en profil in kostbaar kostuum na haar dood en hield het schilderij in eigen bezit. Geldgebrek dwong hem in 1652 het portret te verkopen aan de bevriende verzamelaar Jan Six. Rond 1750 werd het gekocht door de keurvorst van Hessen-Kassel. Sindsdien is het schilderij nooit meer terug geweest in Nederland. Het Fries Museum haalt het werk nu speciaal voor de tentoonstelling Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw naar Leeuwarden. (Tekst loopt verder na de foto.)

Tentoonstelling

Frieslands meest beroemde bruidspaar ooit vormt de rode draad in Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw. Aan de hand van het koppel ontdekken bezoekers hoe het er aan toeging in een societyhuwelijk tijdens de zeventiende eeuw. Van de eerste hofmakerij, sprookjesachtige bruiloften en het stichten van een gezin tot de donkere kanten van het huwelijk zoals kindersterfte en overspel. Huwelijksportretten, intieme schetsen en persoonlijke voorwerpen vertellen hoe lief en leed gedeeld werd in de Gouden Eeuw.

Samenwerking

De tentoonstelling Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw wordt gemaakt in samenwerking met Gemäldegalerie Alte Meister binnen het Museumlandschaft Hessen-Kassel en is van 24 november 2018 t/m 17 maart 2019 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden en van 12 april t/m 11 augustus 2019 onder de titel Kassel… verliebt in Saskia. Liebe und Ehe in Rembrandts Zeit in de Gemäldegalerie Alte Meister binnen het Museumlandschaft Hessen-Kassel.

Rembrandt en de gouden eeuw

In 2019 wordt het 350e sterfjaar van Rembrandt van Rijn geëerd met tal van activiteiten in onder andere Den Haag, Leiden, Leeuwarden en Amsterdam. Ervaar het Nederland in de tijd van Rembrandt en de Gouden Eeuw met bijzondere tentoonstellingen in Museum De Lakenhal, het Fries Museum, het Mauritshuis, Museum Het Rembrandthuis en het Rijksmuseum.

De tentoonstelling Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Leeuwarder Ondernemersfonds, Stichting Dorodarte en Stichting Siebolt Foundation.