(tekst: gemeente Leeuwarden)

‘Ruimte voor Romte’ organiseert werkateliers

Meer zelfsturing voor bewoners Leeuwarden Buitengebied Zuid in nieuw omgevingsplan

Gemeente Leeuwarden wil de komende maanden samen met de bewoners van het Buitengebied Zuid bekijken hoe zij meer zelfsturing kunnen krijgen over de eigen omgeving. Daarvoor worden in september drie werkateliers georganiseerd. Tijdens deze sessies kunnen inwoners en belanghebbenden uit het gebied zelf aangeven hoe ze het liefste betrokken willen zijn bij beslissingen over hun leefomgeving. Hoeveel woningbouw moet er bijvoorbeeld in elk dorp komen? Hoe grootschalig mogen zonneparken zijn? En hoeveel ruimte moeten recreatie en landbouw krijgen voor verdere ontwikkeling?

Tijdens de werkateliers kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe omgevingsplan voor Buitengebied Zuid, dat de bestemmingsplannen in het gebied gaat vervangen. Ook kan er alvast geoefend worden met nieuwe manieren van inspraak aan de hand van bestaande casussen uit de omgeving.

In het omgevingsplan komt net als in de vroegere bestemmingsplannen de gemeentelijke regelgeving voor de fysieke leefomgeving te staan. Het verschil is dat het omgevingsplan onder andere minder regels en meer inspraak van bewoners moet bieden én toegankelijker moet zijn. “De eerst serie bijeenkomsten met bewoners heeft vorig jaar al veel opgeleverd”, aldus projectleider Cécile Wagstaff-Schouten van de gemeente Leeuwarden. “Zo is duidelijk geworden dat de inwoners van Buitengebied Zuid meer zelfsturing willen hebben. Ook is duidelijk geworden dat de bewoners kernwaarden als recreatie, landbouw, werkgelegenheid, rust en ruimte het belangrijkst vinden. De uitdaging is om de komende maanden met inwoners en andere belanghebbende te kijken welke keuzes we moeten maken. Welke kernwaarde pas het beste bij welk deel van het gebied?”

Het omgevingsplan van Buitengebied Zuid geldt als één van de experimenten voor de landelijke invoering van de Omgevingswet. De bedoeling is dat de omgevingswet in 2021 in werking treedt. Voor Buitengebied Zuid is het plan naar verwachting in 2019 klaar. In 2017 ging de gemeenteraad al akkoord met de aanpak voor de pilot, afgelopen mei met het richtinggevend document als kader voor de verdere invulling. Kijk voor meer informatie, nieuwsbrieven en verslagen van eerdere avonden op www.leeuwarden.nl/omgevingswet.

Data en locaties werkateliers Ruimte voor Romte:

· Donderdag 13 september: De Kok & de Walvis, Hoofdstraat 31, Warten

· Dinsdag 18 september: Café de Welp, Haedstrjitte 14, Reduzum

· Donderdag 20 september: Het Kattehûs, Rijksweg 180, Jirnsum

Aanvang 19.30 uur – 21.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Neem een smartphone of tablet mee.