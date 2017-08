(Tekst: CBS)

Het goederenvervoer per spoor van en naar Nederland is in 2016 toegenomen tot ruim 37 miljoen ton. Dat is 2,3 procent meer dan in 2015. Van en naar Italië, België, Oostenrijk en Tsjechië namen de goederenstromen toe, terwijl het spoorvervoer met Duitsland, Frankrijk en Zwitserland juist minder werd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Zo’n twee derde van het grensoverschrijdend goederenvervoer per spoor komt van of gaat naar Duitsland. Italië is na Duitsland de belangrijkste vervoerspartner, met een aandeel van ruim 15 procent. Bij spoorvervoer naar Nederland (de aanvoer) is 26 procent van de lading afkomstig uit Italië. Italië is het enige land in Europa waar vanuit Nederland meer goederen per spoor dan via de weg of binnenvaart naar worden vervoerd.

Spoorvervoer richting Italië gegroeid

Tussen Nederland en Italië worden steeds meer goederen per trein vervoerd. Tussen 2010 en 2016 is het spoorvervoer vanuit Nederland naar Italië met ruim twee derde toegenomen. In 2010 ging nog evenveel gewicht aan goederen via de weg als via het spoor. Vanaf 2011 nam het transport via spoor alleen maar toe, terwijl het vervoer over de weg stabiel bleef. Van het totale grensoverschrijdende wegvervoer vanuit Nederland gaat slechts 3,6 procent naar Italië.

Vanuit Italië veel zeecontainers via spoor

Een goede spoorverbinding en voldoende vracht (zowel heen als terug) zijn belangrijke factoren om een spoordienst rendabel te laten zijn. Voor elke 100 ton die in 2016 per spoor naar Italië werd vervoerd, kwam 83 ton terug. Het ging vrijwel alleen om goederen in zeecontainers: 95 procent van de retourvracht bestond daaruit.

De meeste goederen die vanuit Nederland naar Italië gaan worden in het noorden van Italië gelost. Ruim 80 procent van alle goederen had een van de drie noordelijke regio’s Lombardije (Milaan), Veneto (Verona en Venetië) en Emelia-Romagna (Bologna) als eindbestemming. Zo’n 57 procent van alle goederen ging naar Lombardije.