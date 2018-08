(Tekst: Persbericht)

De Museumkaart voor volwassenen gaat per 1 oktober 2018 €5 meer kosten (voor verlenging €59,95 en bij aanschaf €64,90). De Museumkaart wordt steeds vaker, door meer kaarthouders in meer musea gebruikt. Voor ieder bezoek dat een kaarthouder brengt ontvangt het museum een vergoeding van de kaart.

In 2017 brachten meer dan 1,3 miljoen Museumkaarthouders samen 8,7 miljoen bezoeken aan ruim 400 Nederlandse musea. Zo bezoekt de gemiddelde kaarthouder 6,6 musea per jaar. Ongeveer 90% van de verkoopprijs van de kaart gaat rechtstreeks naar de musea. Daarmee heeft de Museumkaart de musea in 2017 ruim €62 miljoen opgeleverd (in 2012 was dat nog €29 miljoen).

Museumkaarthouders gaan steeds vaker naar meer musea. Dat is goed nieuws maar betekent dat een prijsverhoging nodig is om op langere termijn voordelig te blijven voor kaarthouders én musea. Musea ontvangen op basis van hun toegangsprijs een vergoeding voor ieder bezoek met de Museumkaart. De toegangsprijzen van musea zijn in de afgelopen 6 jaar gemiddeld bijna €2 euro gestegen, mede als gevolg van afnemende subsidies. Als direct gevolg neemt de bezoekvergoeding van de kaart aan de musea toe. Door die hogere bezoekvergoeding en de stijgende bezoekfrequentie is de prijsstijging nodig. Museumkaarthouders krijgen bij verlenging automatisch bericht over de prijsverhoging.

Aanbod

Het aanbod van de Museumkaart is in de afgelopen jaren flink gestegen. Sinds 2014 zijn er 74 musea extra aangesloten en inmiddels accepteren ruim 400 musea de Museumkaart. Speciaal voor kinderen t/m 12 jaar is er het platform Museumkids.nl waar zij zelf kunnen bepalen welke musea ‘Kidsproof’ zijn. Momenteel hebben ruim 130.000 kinderen een Museumkidskaart. De Museumkaart t/m 18 jaar blijft in prijs gelijk. In 2017 lanceerde de kaart, ‘MuseumkaartMatch’, voor iedereen (vanaf 19 jaar) die op zoek is naar het ideale museumgezelschap. Op MuseumkaartMatch.nl worden maandelijks duizenden oproepen geplaatst.

De inkomsten via de Museumkaart zijn cruciaal voor musea voor behoud van collecties en onderzoek naar Nederlandse museumschatten. En voor nieuwe tentoonstellingen die ons confronteren, inspireren en verrassen met verhalen die we niet mogen vergeten. Met de Museumkaart heeft de kaarthouder een jaar lang makkelijk toegang tot een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is: ons échte goud!