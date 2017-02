(tekst: persbericht)

Stijgende bezoekersaantallen voor Slieker Film

Slieker Film heeft 35.410 filmbezoekers verwelkomd in 2016, een stijging van 10% ten opzichte van 2015. Dit is gezien de landelijke stijging van het filmtheaterbezoek met 4% ten opzichte van 2015 een opsteker voor het filmtheater dat met drie zalen is gevestigd in het Fries Museum te Leeuwarden.

Slieker vertoont dagelijks de nieuwste arthouse en kwaliteitsfilms die in Nederland worden uitgebracht. Bovendien zijn er regelmatig speciale voorstellingen en (regionale) premières, kinderfilms en andere activiteiten. De films die er qua bezoekersaantallen ver bovenuit staken in het afgelopen jaar waren The Lady in The Van, Down to Earth, I, Daniel Blake en Een man die Ove heet. Deze films en meer toppers en gemiste films uit 2016 zijn dit weekend op 11 en 12 februari opnieuw te zien op groot doek tijdens het Best of 2016 weekend. Het volledige programma is te vinden op Sliekerfilm.nl.

Noordelijk Film Festival

Het Noordelijk Film Festival -net als Slieker Film en het Fries Film Archief onderdeel van Stichting Film in Friesland – telde in 2016 ruim 21.500 bezoeken, een stijging van 7% ten opzichte van 2015. Het festival werd middels een breed ingevulde publieksenquête door bijna 90% van de bezoekers beoordeeld met een 8 of hoger.

Fries Film Archief

Ook het Fries Film Archief laat een stijgende lijn zien. Er zijn in 2016 rond 1.250 films online gezet. Het aantal in 2016 binnengebrachte films en video’s is 2.800 en de bekendheid van het Fries Film Archief bij publiek is enorm gestegen.