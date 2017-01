(tekst: CBS)

Bezoek professionele podiumkunsten kruipt uit het dal

Het aantal bezoeken aan professionele podiumkunstvoorstellingen was in 2015 6 procent hoger dan in 2012. Vooral voor dans en muziek was meer belangstelling. Dat meldt CBS.

De instellingen voor professionele podiumkunsten kregen in 2011 te maken met een verhoging van de btw op toegangskaarten en de aankondiging van bezuinigingen in de culturele sector. Het aantal bezoeken liep in 2012 met 11 procent terug, tot 17,1 miljoen. Vervolgens nam het weer toe tot 18,1 miljoen in 2015. In dat jaar werden bijna 52,5 duizend voorstellingen uitgevoerd op 337 Nederlandse podia. Dit was 4 procent meer dan in 2013, het jaar waarin het aantal voorstellingen een dieptepunt bereikte. Ondanks het herstel lag zowel het aantal bezette stoelen als het aantal voorstellingen in 2015 nog onder het niveau van 2005.

Concerten trekken herstel

Het aantal bezoeken aan muziekvoorstellingen nam tussen 2012 en 2015 toe met 12 procent. Concertbezoekers vormen bijna de helft van het publiek en hebben daarmee een grote invloed op de ontwikkeling in de hele sector. De sterkste groei, met 45 procent, vond in deze periode plaats bij de dansvoorstellingen, al is het aantal bezoekers aan deze voorstellingen niet groot.

Meer inkomsten

De bezoekersaantallen kunnen mede van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de publieksgebonden inkomsten, zoals uit entree, garderobe en merchandising. In 2015 lagen deze 13 procent hoger dan in 2012. De inkomsten uit horeca waren 16 procent hoger.