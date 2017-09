Zowel mannen als vrouwen snijden in de keuken het liefst met een klein mesje. Voor de man is dit vaak een versleten Herder, voor de vrouw het goedkoopste Blokkermesje. Daar snijden ze het lekkerst mee. Dit verhaal vertel ik ieder jaar een keertje in deze rubriek. Niet dat ik nog de hoop heb dat iemand op het idee komt een paar tientjes uit te geven en in een goede keukenwinkel 2 echte messen te kopen, maar meer omdat ik dan ook weer even kan vertellen dat dit soort kleine goedkope mesjes letterlijk bloedlink zijn en je een rol pleisters bij de hand moet houden. Dat je, wat niemand gelooft, veiliger met een groot en goed koksmes kunt snijden.

Benodigdheden:

2 eetlepels olijfolie

1 kilo varkensprocureur

200 gram chorizo, in blokjes

1 ui in ringen gesneden

1 venkelbol, in reepjes gesneden

2.5 deciliter kippenbouillon

Sap en geraspte schil van 2 citroenen

400 gram gare kikkererwten

100 gram groene olijven zonder pit

2 eetlepels gehakte peterselie

Bereidingswijze:

Snijd het varkensvlees in blokjes van 2 bij 2 centimeter. Bestrooi ze met peper en zout. Verhit de olijfolie in een grote pan en bak hierin de blokjes vlees rondom bruin. Schep het vlees met een schuimspaan uit de pan. Bak nu de chorizoblokjes in de pan bruin. Haal ze daarna uit de pan. Draai het vuur lager en fruit nu de venkelreepjes en de uienringen in de pan tot ze een beetje zacht beginnen te worden. Doe het varkensvlees en de chorizoblokjes terug in de pan. Voeg de bouillon, het citroensap en de citroenrasp toe. Doe een deksel op de pan en sudder het vlees 2 uren. Voeg de kikkererwten en de olijven toe. Sudder alles nog een kwartiertje en strooi er voor het serveren de peterselie over.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma