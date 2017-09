Vrijwilligers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden doen mee aan een project om mensen met problematische schulden te helpen. Het volledig geautomatiseerde CJIB gaat ook weer gewoon bellen wanneer mensen hun boete nog niet hebben betaald.

Pieter Hilhorst noemde het laatste een revolutionaire ontwikkeling bij het rijksincassobedrijf – in de volksmond het boetekantoor genoemd. Hilhorst, oud-wethouder voor de PvdA in Amsterdam was vanavond in Leeuwarden vanwege de pilot Amargi. Via deze proef die in oktober in Leeuwarden van start gaat kunnen 150 huishoudens die forse schulden hebben op praktische wijze worden begeleid door vrijwilligers. Nederland telt 1 miljoen huishoudens met problematische schulden.

Pilot

Hilhorst probeert vrijwilligers van bestaande vrijwilligersorganisaties in de benen te krijgen voor zijn project. Daarnaast worden medewerkers van instellingen zoals het CJIB, zorgverzekeraar De Friesland, verzekeraar Aegon en woningcorporatie Elkien bij Amargi betrokken. De pilot is al van start gegaan in Den Haag en in Hilversum.

Hilhorst was ingenomen met de positieve opstelling van het CJIB, een kantoor dat onder een vergrootglas ligt nu incassobureaus kritisch worden bekeken vanwege discutabele administratie- en boetekosten. Vooral de onderkant van de samenleving is hiervan de dupe, aldus Hilhorst.