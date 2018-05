(tekst: persbericht)

Medewerkers Aegon Leeuwarden duurzaam naar het werk

De 1000 medewerkers van Aegon in Leeuwarden gaan begin juli twee weken lang duurzaam naar het werk. Of ze werken een extra dagje thuis. Aegon doet mee aan de Elfwegentocht in Fryslân om het eigen personeel te stimuleren de auto te laten staan en bijvoorbeeld op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Voor wie fossielvrij vervoer en thuiswerken écht allemaal te lastig is, komt er een carpooldesk.

Het pand waar Aegon sinds eind 2016 in zit, aan de Snekerkade in Leeuwarden, heeft het energielabel A én het bevindt zich op loopafstand van het NS- en busstation. Aegon is een van de grotere particuliere werkgevers in Fryslân en doet mee aan de provinciale actie Elfwegentocht. Er is inmiddels een grote interne actie op touw gezet om de medewerkers te stimuleren de auto te laten staan – voor zover die auto op fossiele brandstof rijdt natuurlijk.

Blauwe diesel

Ook de Aegon-collega’s uit Den Haag die in Leeuwarden moeten zijn, wordt gevraagd een milieuvriendelijk alternatief te zoeken voor de auto. Dat kan per trein of elektrische auto of via vergaderen op afstand via een videoverbinding.

In de hal van het Aegon-gebouw in Leeuwarden komt er een ‘koppelbureau’ om te bezien wie met elkaar kan carpoolen. Uiteraard het liefst in een elektrische of hybride voertuig of met een auto die op blauwe diesel rijdt. Blauwe diesel wordt gemaakt van plantaardig afval.

Aegon hoopt dat medewerkers in de praktijk ervaren hoe eenvoudig het is om op een alternatieve manier naar het werk te komen, zodat er ook na de Elfwegentocht vaker milieuvriendelijk wordt gereisd. De Elfwegentocht is van 1 tot en met 14 juli 2018.