(Tekst: MCL)

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is de nieuwe eigenaar van het Ronald McDonaldhuis op het MCL-terrein. Het gebouw wordt de uitvalsbasis voor nieuw te ontwikkelen vormen van laagdrempelige zorg, in samenwerking met andere partijen.

Het Ronald McDonaldhuis sloot op 31 oktober 2018 zijn deuren. Het bestuur van het Ronald McDonaldhuis besloot daartoe omdat de laatste jaren de vraag naar overnachtingen terugliep.

MCL-bestuurder Erica Bakkum: ‘De zorg is in beweging. Transitie van zorg naar de eerste lijn, samenwerking tussen zorgverleners op alle niveaus, dat zijn momenteel heel belangrijke issues. Het MCL wil het pand nadrukkelijk een zorgbestemming geven. Het pand is er geschikt voor, naar verwachting na bouwkundige aanpassing. We zijn nu met een aantal partners in gesprek. We verwachten binnen enkele weken gedetailleerd te kunnen melden welke vormen van zorg in het pand een plaats zullen krijgen.’