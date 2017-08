(Tekst: MCL)

Op de afdeling neonatologie / kindergeneeskunde van het Medisch Centrum Leeuwarden is onlangs door een toevalsbevinding vastgesteld dat een opgenomen patiëntje drager is van de MRSA-bacterie. Uit onderzoek is gebleken dat ook drie andere patiënten op de afdeling neonatologie drager zijn van de MRSA-bacterie.

De betrokken kinderen zijn er niet ziek van en de kans is heel klein dat ze er ziek van worden. Ze zijn drager van de bacterie, maar er is geen infectie. De ouders van deze kinderen zijn door de kinderarts geïnformeerd.

Verspreiding van MRSA in een ziekenhuis is ongewenst. Het grootste risico is dat bestaande antibiotica door verspreiding van MRSA hun bruikbaarheid in het ziekenhuis verliezen. Patiënten met een sterk verzwakt afweersysteem hebben een klein risico op besmetting.

Het MCL neemt maatregelen om mogelijke verdere verspreiding van MRSA een halt toe te roepen. De kinderen die drager zijn van MRSA, zijn inmiddels in isolatie opgenomen.

De afdeling neonatologie wordt op zo kort mogelijke termijn gereinigd en gedesinfecteerd. Om dat mogelijk te maken moet de afdeling leeg zijn. In overleg met de ouders en collega-ziekenhuizen zoeken de kinderartsen de beste oplossing. In een aantal gevallen worden kinderen overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.

Bezoekers en ouders van kinderen die op de afdeling neonatologie zijn opgenomen moeten tijdelijk rekening houden met extra hygiënemaatregelen op de afdeling.

Bevallingen kunnen in veel gevallen gewoon in het MCL plaatsvinden. Het MCL maakt afspraken met collega-ziekenhuizen om in uitzonderlijke gevallen de bevalling elders te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld als bij voorbaat al duidelijk is dat de pasgeborene extra zorg in een couveuse nodig heeft, zoals bij vroeggeboorte.

Het MCL benadrukt dat het risico van ziekte door MRSA heel klein is. Dat geldt voor pasgeborenen (én voor mensen met een normale gezondheidstoestand).