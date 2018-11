(tekst: persbericht)

Matthijs Sikkes – van den Berg beoogd lijsttrekker GrienLinks provinciale verkiezingen

Matthijs Sikkes – van den Berg (31) uit Sint Nicolaasga is de beoogd lijsttrekker van GrienLinks Fryslân voor de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019. ‘Matthijs is enthousiast, open minded en zoekt graag de verbinding. Hij beschikt over stevige netwerken, zowel regionaal als bovenregionaal. Wij zien in hem een bijzonder en jong talent dat beschikt over een flinke dosis humor’, aldus Gerda Koopman, voorzitter van GrienLinks Fryslân. Sikkes – van den Berg is op dit moment fractievoorzitter van GroenLinks in De Fryske Marren.

Op de tweede plaats van de concept kandidatenlijst staat Charda Kuipers. Zij woont sinds afgelopen zomer in Fryslân. Tot haar verhuizing was zij raadslid voor GroenLinks in de gemeente Weesp. Daar heeft ze de nodige ervaring opgedaan in de politiek.

Elsa van der Hoek, voorzitter van PAL GroenLinks in Leeuwarden, wordt voorgedragen voor de derde plaats. Zij werkt als locatiemanager bij een asielzoekerscentrum en is bekend met het reilen en zeilen van zowel lokale als provinciale politiek.

De concept kandidatenlijst wordt op 24 november door de leden vastgesteld.