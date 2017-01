(tekst: ingezonden)

Hallo Liwadders,

Mijn naam is Martje Roerdink-Talma, van beroep ben ik tandartsassistente, ik woon in Stiens , werk daar ook en sinds vorig jaar heb ik een leuke en bijzondere hobby erbij: ik maak nl. sieraden van gebruikte nespresso koffiecups.

Het materiaal is aluminium en daardoor goed te snijden, knippen en vouwen.

In een jaar tijd heb ik al een aantal mooie kettingen, hangers en oorbellen gemaakt en mijn idee is om het andere mensen te leren dmv. workshops.

De eerstvolgende workshops staan gepland op zaterdag 18 -2-2017 en zaterdag4-3-2017, van 14.00 tot ongeveer

17.00 uur, in de wachtkamer van

Tandartspraktijk Stiens, aan de Hege Hearewei 1c, in Stiens.

De kosten zijn €10,-, waarvan de helft bestemd is voor een goed doel, en een kleine vergoeding voor koffie of thee.

Graag oude kralensieraden meenemen, die zijn nl. goed te combineren met de bewerkte koffiecups.

Lijkt het je leuk om te doen, geef je dan op, want 10 personen per workshop is de limiet.

Drink je ook nepresso koffie, dan graag de cups voor mij bewaren, alvast bedankt !!

Opgave kan via tel.nr.0582571797 of via emailadres: creatiefmetkoffiecups@gmail.com.

Met vriendelijke groeten en misschien tot ziens op de workshop!!