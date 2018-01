(Tekst: Persbericht)

‘Tom heeft sinds 2008 de diagnose en is nu onbereikbaar dichtbij! Hij praat niet meer, begrijpt nog erg weinig en slaapt veel. Het gemis is groot’

Martine Adema uit Leeuwarden is de Friese winnaar geworden van de fotowedstrijd, uitgeschreven door Alzheimer Nederland, Mezzo en Solo Stories, de producent van de theatervoorstelling Ma. Om mantelzorgers een gezicht te geven, riepen zij Nederland op foto’s in te sturen van iemand die aan dementie lijdt en zijn of haar mantelzorger(s). Samen met elf andere winnaars, uit iedere provincie één, wordt de foto van Martine Adema onderdeel van een tentoonstelling die de komende maanden meereist met de theaterproductie Ma, naar het boek van Hugo Borst. Een jury koos twaalf foto’s uit de bijna driehonderd inzendingen.

Op 22 januari gaat de theatervoorstelling Ma naar het gelijknamige boek van Hugo Borst in première. Een voorstelling over de aftakelende geest van zijn moeder en haar onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis. Een liefdevol portret van een moeder in de woorden van haar zoon. Eric Corton vertolkt de dilemma’s, angsten en moederliefde.