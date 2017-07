(Tekst: Fryslân 1)

Marsum plat vanwege straaljagerherrie? De oplossing is eenvoudiger: laat de vliegbasis zich aan het normale programma houden, zonder extra oefeningen.

Door Nico Hylkema

Een goede frame is pas echt goed, als hij keer op keer wordt gebruikt, zonder dat iemand zich afvraagt of het klopt. Het is opvallend, maar iedere keer dat de huidige herrie van die basis – al is het nu even drie weken rustig – ter sprake komt, doet defensie dit af met hetzelfde frame. Grienlinks stelt vragen in Provinciale Staten en krijgt doodleuk te horen dat oefenen nu eenmaal bij de basis hoort.

Isabelle Diks, Leeuwarder kamerlid voor GroenLinks, krijgt op haar vragen aan defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert ook weer zo’n nietszeggend antwoord. Training is onderdeel van de luchtmachttaken. En gerustgesteld knikkebolt de Tweede Kamer verder.

