In de wijk Westeinde was hij al meer dan 30 jaar een begrip. Maar ook buiten ‘zijn’ wijk was hij beroemd. Menno Jansma, in de volksmond Menno Patat is niet meer. Hij is afgelopen zondag overleden. Menno Patat werd 59 jaar oud. Bij de snackbar worden inmiddels bloemen geplaatst als eerbetoon aan deze markante man.

Iedereen in de wijk kende Menno en Menno kende ‘de hele wijk’. Vaak wist hij precies wat zijn vaste klanten wilde hebben en hoe ze dat wilde. Een broodje frikandel valt immers op meerdere wijze te maken! Dat hij een groot hart had weten zijn wat hechtere vrienden en kennissen goed. De klanten zagen het vooral aan de porties friet die hij ze meegaf. Een ‘gewone patat met’ was dan ook standaard voor anderhalf persoon.

Jansma werd ‘beroemd’ door zijn medewerking aan enkele tv-programma’s. Hierin voorspelde hij voetbaluitslagen. Ook Voetbal International was geïnteresseerd in Menno’s mening over het voetbalspel.

Beroemd, niet alleen om zijn prijslijst, maar vooral om zijn optreden bij Omrop Fryslân.

In 2014 ontving de Menno’s snackbar De Tille een negatieve beoordeling in de friettest van het Algemeen Dagblad. ‘Daar snappen ze er niks van’, aldus de markante ondernemer.

Jansma kampte de laatste tijd met lichamelijke problemen. Zaterdag ging hij wegens ongemak vroeg naar huis. Wat er met de populaire friettent gaat gebeuren is onbekend. Jansma had vijf medewerkesters in dienst.