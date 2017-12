(tekst: uit het laatste nummer van het Stadsblad Liwwadders)

‘We zijn niet alleen geïnteresseerd in wintersport, we weten er ook veel van.’ Waarom altijd bescheiden zijn wanneer je kwaliteit in huis hebt? Mariëlla, John en George Diepenmaat kennen de wereld van de wintersport als hun broekzak. Over de do’s en don’ts hoef je dit drietal weinig te vertellen.

De Diepenmaats maken er geen geheim van dat ze de wintersport, of wintersportvakantie, als een van de leukste perioden van het jaar vinden. Mariëlla: ‘Alle drie skiën we al meer dan dertig jaar, mijn dochter heeft skiles gegeven en John staat daarnaast al sinds de jaren negentig op snowboards. Door deze jarenlange ervaring kunnen we aan zowel de skiër als de snowboarder een perfect advies geven bij de aanschaf van wintersportmateriaal. Iedere jaar leven we naar november toe, wanneer we een derde deel van de winkel inrichten met wintersport : ski’s, skischoenen, snowboards, softboots, helmen, skibrillen en een mooie collectie wintersportkleding’.

Het sfeertje in de wintersportgebieden is de grootste trekker van de drie ondernemers. Mariëlla: ‘Hoewel ik Tirol een prachtig en sfeervol skigebied vind, gaat mijn voorkeur toch uit naar de Franse Alpen. Frankrijk is mijn gebied waar ik in de gebieden rond Les Deux Alpes, Tignes en Val Thorens, graag ski boven de boomgrens. Veel skiërs verkiezen Oostenrijk boven Frankrijk omdat ze het daar zo gezellig vinden met die mooie dorpjes. Prima, maar geef mij maar het wat stoerdere Frankrijk.’

John Diepenmaat is de man die alles van snowboards weet en ook advies geeft over skischoenen. Volgens hem is de skischoen een van de belangrijkste onderdelen van het skiën. ‘De schoen is cruciaal wanneer je plezier wilt beleven aan het skiën. Wanneer je budget beperkt is kun je beter een paar goede skischoenen aanschaffen en eventueel ski’s huren, dan geforceerd een voordelige set bij elkaar zoeken. Dat komt misschien onze handel niet ten goede, maar we gaan het liefst voor een goed advies.’

Maar waarom is juist die skischoen zo belangrijk? John: ‘Die skischoen moet goed zitten want het is in feite het besturingsmechanisme tijdens de afdaling.’ De grootste valkuil waar beginnende skiërs in kunnen trappen is de dan ook de aanschaf van gebruikte skischoenen. John Diepenmaat: ‘Het vergalt je plezier op de piste als die schoen niet goed zit. Je hebt geen controle of pijnlijke voeten. Natuurlijk is de aanschaf van goed passende skischoenen niet niks. Maar als je die aanschaf afzet tegen het jarenlange plezier dat je van een goede pasvorm hebt en dat nog eens berekent, is die aanschaf per vakantie niet veel meer dan die van een mooi glas bier op de Franse piste. Een goede skischoen gaat makkelijk meer dan tien jaar mee. Dan is de keuze eenvoudig gemaakt en kies je niet voor ellende.’

Bij Diepenmaat kan zowel de buitenschaal als de binnenschoen van de skischoen volledig worden aangepast aan de vorm van de voet. ‘We beginnen met het opmeten van de maat en de breedte van de voet. We informeren naar het gebruik: recreatief, knallen of daar tussen in en zoeken daar dan een passende skischoen bij. Vervolgens wordt de schoen met een heatingpad verwarmd en onder druk afgekoeld. De skischoen past zich dan perfect aan de vorm van de voet aan. Een goede voorwaarde om gecontroleerd en zonder pijnlijke voeten naar beneden te suizen.’

Niet alleen de schoen kan op de maat van de voet worden gemaakt, ook zooltjes kunnen bij Diepenmaat worden gevormd naar het model van de voet. George Diepenmaat: ‘Je kent de reguliere klachten wel als de voet wordt belast: dooie tenen, een brandend gevoel onder de bal van de voet, kramp in het midden of aan de buitenzijde van de voet. Met een juist aangepaste inlegzool wordt de druk beter verdeeld en heb je, als dit goed wordt uitgevoerd, nauwelijks meer het idee dat je een skischoen aan hebt. Wij hebben alles in huis om skiërs optimaal naar de wintersportgebieden te laten vertrekken. Bij ons staat het wintersportplezier van de klant voorop.’

Diepenmaat is een echt Liwwadder bedrijf waar men plezier heeft in het vak en je voor een goed advies terecht kunt. En desgewenst geven ze graag tips over de mooiste skigebieden waar je met je nieuwe wintersportoutfit terecht kunt.’