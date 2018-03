(tekst: Keunstwurk)

Marga Waanders nieuwe voorzitter Keunstwurk

Marga Waanders is de nieuwe voorzitter van Keunstwurk. Zij neemt de functie over van Skelte Brouwers. Hij neemt na een bestuursperiode van acht jaar afscheid.

Waanders is burgemeester van de gemeente Dongeradeel. Ze is daarnaast ook voorzitter van de adviesraad Bestuurskunde & Overheidsmanagement bij de Thorbecke Academie en voorzitter van Ús Koöperaasje.

“In kunst en cultuur kunnen we onze identiteit vormgeven en uitdragen. Ondersteuning en stimulering van kunst en cultuur in de breedste zin van het woord is daarom zo belangrijk. Keunstwurk doet dat in Fryslân. Aan de vitaliteit van die organisatie lever ik graag mijn bijdrage als voorzitter”, aldus Marga.

Directeur Douwe Zeldenrust is blij met de komst van de nieuwe voorzitter: “Allereerst willen we natuurlijk Skelte bedanken voor zijn jarenlange betrokkenheid en visie. Daarnaast kijken we uit naar de samenwerking met Marga om de ingezette koers verder vorm te geven.”