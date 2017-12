(Tekst: Fryslân 1)

Vuil en lawaai bestrijden in steden en dorpen: ga er maar aan staan. Het is dweilen met de kraan open. Zeker als er straks weer massaal vuurwerk wordt afgestoken. Maar er zijn opvallende ontwikkelingen. Mannen stofzuigen…. de hele stad. Of het eiland Terschelling.

Door André Keikes

Aan het eind van het oude en het begin van het nieuwe jaar kleuren straten altijd rood van papiersnippers, kartonnen omhulsels en andere overblijfselen van vuurwerk. Maar oudejaarsfeesten veroorzaken nog veel meer zwerfvuil dan alleen de vuurwerkresten. Het is typisch zo’n lawaai- en rommelmoment in het jaar. Veel knalliefhebbers ruimen de boel zelf op of vegen de boel tenminste bij elkaar, anderen laten alles gewoon liggen.

