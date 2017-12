Leeuwarden en Malta

(Ingezonden)

Geachte redactie, 3 december 2017

Villamedia meldde: “Mediabedrijven willen onderzoek naar moord op Maltese journaliste”. De hoofden van de Financial Times,de BBC, The Guardian, Le Monde, de Süddeutsche Zeitung, La Repubblica, El Pais en de New York Times schreven een brief aan Frans Timmermans , de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Frans Timmermans schreef terug: “We staan erop dat de Maltese autoriteiten alle stenen omkeren om er zeker van te zijn dat dezer gruwelijke, barbaarse moord niet leidt tot wat de daders voor ogen hadden: een situatie waarin niemand nog prangende vragen durft te stellen en waarin journalisten de zittende macht niet durven te onderzoeken. Dat staat de Commissie niet toe.“

Het is voorlopig nog afwachten. De commissie belooft wel vaker wat. Een steunbetuiging van de Friese media, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad – ook in verband met de huidige nauwe relaties tussen Malta en Leeuwarden/Fryslân – hebben we gemist. Wel sabelt iemand als Roelof Kley van de LC met regelmaat Catalonië neer als niet levensvatbaar land. Kijk naar het heel wat kleinere Malta, Roelof, en maak daar eens wat reportages. Kijk ook naar de in deze discussie ongeloofwaardige Europese Unie.

De familie van de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia liet bij de begrafenis weten dat regeringsleiders niet welkom waren.

Nog kort geleden (tot 1 juli 2018) was Malta voorzitter van de Europese Unie. De Belgische krant De Morgen schreef eind mei: “Dertien Europese media, verenigd in European Investigative Collaborations (EIC), starten met de publicatie van de ‘Malta Files’. De meer dan 150.000 vertrouwelijke documenten uit de ‘coulissen van het miskende fiscaal paradijs’ tonen hoe Malta een paradijs is voor ‘belastingfraude, witwas en corruptie’. Volgens de Franse site Mediapart lopen de Europese landen jaarlijks 2 miljard aan fiscale inkomsten mis door wat er op Malta gebeurt. ….”.

Lotte Rooijendijk van anticorruptieorganisatie Transparency International noemt (in het Algemeen Dagblad) Malta een van de meest corrupte landen van de Europese Unie. Het is ook de enige lidstaat met slechts twee partijen in het parlement. “Dat heeft een klimaat van vriendjespolitiek gevoed”.

Uit onderzoeken van de Europese Commissie bleek dat sinds 1994 zeker 1,2 miljard euro verloren ging aan omkopingspraktijken. “Corruptie is een hardnekkig en wijdverbreid probleem in Malta. Een derde van de Maltezen heeft er vrijwel dagelijks last van”, aldus Rooijendijk. “De bezem moet door de politiek, de politie en de rechterlijke macht. Het is barbaars wat er met Galizia is gebeurd. Een politieagent die bij het onderzoek betrokken was, is nu geschorst omdat hij zei: “zij kreeg wat ze verdiende”. Het geeft aan wat de mentaliteit hier is.”

Een onthulling van Galizia was dat de oppositieleider werkte voor een Maltees bedrijf dat geld verdiende aan een prostitutienetwerk. En dat de vrouw van de premier grof geld verdiende aan financiële transacties tussen haar bedrijf Egrat en een zakenbank in Azerbeidzjan.”

Dit eiland is dus – met Leeuwarden, als ‘zusterstad’ – in 2018 Europese Culturele Hoofdstad. In Brussel – waar de keuzes worden bepaald – wisten verantwoordelijke functionarissen natuurlijk al veel langer van de misstanden op Malta. Niettemin gingen zij gewoon door met de kandidatuur en de verkiezing.

Leeuwarder en Friese bestuurders en ambtenaren, en de vertegenwoordigers van de organisatie van de CH 2018, onderhouden al geruime tijd uiterst hartelijke betrekkingen met Malta. Zelfs opereert er een eigen ambassadrice, Rudi Wester. Zij licht ons voor over aardappels en gedichten. De misdaad is duidelijk haar professie niet. We hebben onze eigen ‘crimefighter’ – burgemeester Crone – niet gehoord over de reputatie van Malta op het criminele vlak. Wel liet Crone zich ooit ontvallen – o zo onschuldig – dat de uitverkiezing van Leeuwarden als CH sterk te maken had met het karakter van Malta als dwerglandje. Naast Malta paste Leeuwarden als niet te grote stad in het plaatje. De uitverkiezing had daarmee weinig te maken met het bidbook, laat staan met het motto ‘mienskip’.

En nu is Leeuwarden/Fryslân ineens gelieerd aan een heel corrupt land. Crone had zijn huiswerk beter moeten doen. De kwestie had in elk geval in provinciale staten en de gemeenteraad op de agenda moeten staan.

Met vriendelijke groeten

A. Laarmans