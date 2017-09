Als ik een jong meisje was zou ik ook, net als heel veel jonge meisjes een foodblog of vlog, beginnen. Je roept iets over groen, gezond, detox of suikervrij op je eigen blog op het internet en als er dan genoeg mensen je geloven, schrijf je een boek en ga je cashen. Als jong meisje hoef je helemaal geen verstand van voedsel te hebben, als je op het computer-, tablet-, of smartphoneschermpje gezond en sexy overkomt zal iedereen je adviezen volgen en je boek kopen. Maar helaas, ik ben geen sexy jong meisje maar een postmiddelbare ouwe zak met maar 1 advies: eet in vredesnaam dingen die je lekker vindt. En voor zo’n advies geeft niemand een euro.

Benodigdheden:

4 grote makreelfilets

1 theelepel gedroogde chilivlokken

100 gram lichte basterdsuiker

2 theelepels sojasaus

2 eetlepels citroensap

1 halve theelepel gemalen piment

250 gram sugarsnaps

1 eetlepels olijfolie

Bereidingswijze:

Kook de sugarsnaps beetgaar. Spoel ze koud en besprenkel ze met 1 eetlepel citroensap en 1 eetlepel olijfolie. Doe de chilivlokken samen me de basterdsuiker, de sojasaus, 1 eetlepel citroensap en de piment in een sauspan. Breng dit aan de kook en laat het inkoken tot het dik wordt. Leg de makreelfilets met de huidkant naar boven op een ingevet stuk aluminiumfolie. Verhit de oven tot 250 graden en leg de makreelfilets 1 minuut in de oven. Draai de filets om en bak nogmaals 1 minuut. Kwast ze nu dik in met de chiliglazuur en bak de makreelfilets verder in de oven tot de glazuur bijna verbrandt. Leg de hete filets op de sugarsnaps.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma