(tekst: artikel in het nieuwste nummer van het Stadsblad Liwwadders)

De wereld van de makelaardij heeft een ongekende verandering ondergaan, een verandering die niet tot stilstand zal komen, daarvan zijn de Leeuwarder makelaars Goos Hellema en Meindert de Graaf overtuigd. De Graaf: ‘Ik was provinciaal voorzitter van de NVM-makelaars toen het internet opkwam. We zeiden tegen elkaar: wat gebeurt hier?’ De makelaars hebben hun antwoord inmiddels gevonden: het aanbieden van optimale informatie en professionele presentatie.

Wat ook helpt bij het te ambiëren onderscheidend vermogen is het onderhouden van goede contacten. Goos Hellema: ‘We zijn actief in het verenigingsleven en bij sportclubs. Als je daarin investeert, dan smeed je een vertrouwensband. Dat is noodzakelijk in ons vak.’ Meindert de Graaf: ‘Als makelaars hebben we door de jaren heen een goed netwerk opgebouwd. We volgen de ontwikkelingen op de voet en geven een degelijk advies, ook al ligt dat advies soms niet direct in het verwachtingspatroon van de aspirantkoper. We kijken het liefst, in het belang van de koper of verkoper, verder dan onze neus lang is. Een aankoop ga je tenslotte voor langere tijd aan.’

De makelaardij heeft met de opkomst van het internet en de kredietcrisis een zware tijd achter de rug. Goos Hellema: ‘Het was moeilijk, daar draaien we niet omheen, maar nu zie je weer een andere beweging. Leeuwarden kende lange tijd een aanbod van gemiddeld zo’n 700 woningen. Dat aantal liep op tijdens de kredietcrisis, toen zaten we boven de 1500. Inmiddels schommelt het aanbod van koopwoningen rond de 500. Het is nog lager geweest.’ Meindert de Graaf: ‘Een aanbodaantal van tussen de 800 à 900 woningen is ideaal voor Leeuwarden. Wat we als makelaars ook zien is de belangstelling van beleggers voor woningen voor de verhuur. Om een beetje rendement te behalen ligt die aankoopgrens rond de 100.000 euro, maar bepaalde beleggers bieden soms 108 of zelfs 110. Deze woningen staan momenteel in de belangstelling bij beleggers uit Groningen. Hier gaan winkelpanden weg voor 12 à 13 keer de jaarhuurprijs. In Groningen is dat al opgelopen tot 15 à 16 keer de huurprijs. Reken maar uit: het rendement voor die beleggers is hier gunstiger.’

Hoewel Meindert de Graaf de ontwikkelingen in de markt op de voet volgt, is hij niet meer zo nauw betrokken bij overleggen zoals in het verleden wel het geval was. ‘In de Woningadviesraad dacht je mee met het gemeentebestuur. Zaten we met wethouder Peter den Oudsten aan tafel en ventileerden we onze bedenkingen over de aanleg van de wijk Blitsaerd in het noordoosten van de stad. Het gemeentebestuur vond dat we een wijk voor de rijken moesten aanleggen om die groep binnen de gemeentegrens te houden. Nu zijn we bezig om die wijk weer te downsizen. We riepen toen ook al dat het aantrekkelijker is om aan de zuidkant van de stad te wonen.’ Ook het maandelijkse makelaarsoverleg in het Oranje Hotel, met daarna een stevig glas in Pip’s Pub, is gesneuveld. Meindert de Graaf: ‘Ach, je informeert mekaar nu snel via de socialmediakanalen. Het overleg verzandde wat en is door de tijd ingehaald.’

Een advies voor Ger Jaarsma, de landelijke voorzitter van de NVM en woonachtig in Leeuwarden, hebben Hellema en De Graaf wel: ‘De NVM moet een afdeling horeca optuigen. Die tak wordt steeds belangrijker. Kijk maar in Leeuwarden wat daar op dit gebied allemaal gebeurt. Dat is niet meer de caféhouder die een paar klanten ontvangt; dat zijn grote concepten van grote spelers en daar moet de NVM iets mee.’

De stad zelf vinden de twee ondernemers goed opgeknapt. Ze noemen het praamvaren als een van de aardigste attracties, maar minpunten verhelen ze niet. Goos Hellema: ‘Toeristen die we spreken zijn aangenaam verrast over de binnenstad met de grachten.’ Meindert de Graaf: ‘We zijn nu Culturele Hoofdstad en dat schept verplichtingen waar we soms niet aan voldoen. Aan mij wordt gevraagd: ja mooi, en nu? Ze vragen zich af waar ze naartoe moeten. Veel evenementen zijn niet op de plaatsen en op de tijdstippen van hun bezoek. Ook verbaas ik me over het Fries Museum, waar bezoekers aan de Escher-tentoonstelling geweerd worden vanwege drukte. Dat zie je toch van tevoren aankomen en daar moet je toch snel op kunnen anticiperen? Waarom gaat het museum niet eerder open en later dicht? Ik ken vrijwilligers die mensen uit het buitenland moesten wegsturen en daar pijn in de buik van kregen.’

De nieuwe website van makelaardij Hellema laat precies zien wat de twee ondernemers bedoelen met inspelen op de moderne tijd. Goos Hellema: ‘Je kent de foldertjes nog wel die we vroeger hadden. Dat was niet veel meer dan een fotootje en een stukje tekst. Daarmee kunnen we nu niet meer aankomen. Nu presenteren we op de website ons aanbod in 360 gradenfotografie, gemaakt door professionals. Je wandelt door woning of bedrijf en krijgt allerlei informatie aangereikt.’ Meindert de Graaf: ‘Als je daarna contact met ons opneemt voor taxaties en het verstrekken van hypotheken is het plaatje rond. Optimale en deugdelijke informatie is waarom we bekend staan.’