(tekst: uit het nieuwste nummer van het Stadsblad Liwwadders)

‘De huizenmarkt is in bepaalde sectoren in Leeuwarden net zo overspannen als elders. Het begon in april. We dachten dat het wel overging, maar het gaat maar door.’ Gerard Tadema is makelaar aan de Schrans in Leeuwarden. Thuis in Huizum, zo spreekt de folder van zijn bedrijf over waar zijn hart ligt. ‘Maar ook in andere delen van Leeuwarden zijn wij actief. Het is mooi om al die oranje verkoopborden te zien hangen.’

Nu de markt overspannen is ? in Leeuwarden is het aanbod gezakt van 1500 naar ruim 500 woningen ? komt het aan op gunning en vakmanschap. ‘Dat zijn voor mij geen loze woorden. Tadema heeft een goede naam in de Friese bouwwereld. Mijn vader Meindert is 84 en nog altijd actief en mijn oom Cees spuit het ene idee na het andere. Laatst had hij het nog over een zeilboot waarbij met harde wind de mast scheef gaat en de boot recht blijft. Dan kon je gewoon lekker rustig in je bootje blijven zitten.’

De naam Tadema is één ding, maar vertrouwen en vakmanschap zijn niet minder belangrijk, aldus Gerard Tadema. ‘Ik pak de verkoop van een huis anders aan dan anderen. In deze turbulente markt ga ik niet met veertig man voor de deur van een woning staan. Dat waardeert de koper niet. Als je het zo aanpakt dan is het al gauw een gekkenhuis. Nee, ik kies voor een persoonsgerichte aanpak. Voor een woning in bijvoorbeeld de Jan Steenstraat is enorm veel belangstelling. Collega’s verklaren me voor gek, maar ik maak met alle belangstellenden een afspraak. Dan staan ze niet met veertig man in de keuken terwijl je niks ziet.’

‘Ik ben een bouwkundige makelaar en daarmee wijk ik ook af van veel collega’s. De bouwkunde is mij van huis uit met de paplepel ingegoten. Daarnaast heb ik werkervaring opgedaan bij Bouwbedrijf Sjoerd Burggraaff (destijds Franeker) en Arjen Lont in Sint Annaparochie. Organiseren en verkopen is mij op het lijf geschreven. Wat ik ook belangrijk vind is het lidmaatschap van de brancheorganisatie NVM. Dat de overheid het vak van makelaar ooit heeft vrijgegeven is een slechte zaak. Die liberalisering staat mij enorm tegen. Wanneer je een taxi bestelt bij Schiphol weet je niet wat dat gaat kosten en je moet nog maar afwachten of je op plaats van bestemming komt. We kennen allemaal de problematiek rond ProRail en de Fyra. Stop met die onzin. We moeten snel terug naar vakmanschap. Het is eigenlijk te zot voor woorden dat Funda, de makelaarswebsite van de NVM, niet-leden op de site moet toestaan.’

‘Ons vak bestaat uit het zo goed mogelijk luisteren naar onze klant. Wat die wil staat voorop. Die moet je van advies dienen, niet alleen bij verkoop van een woning maar ook zeker bij het kopen van een woning. De koper kijkt vaak door een roze bril en de makelaar probeert dat beeld recht te trekken. Ik kijk naar de bouwkundige staat en let dan op scheurvorming, onderhoud van kozijnen, elektrische installatie en hoe de keuken eruit ziet. Ik ben geen gladde jongen, ook al zit ik strak in het pak draag wel een das en een pak, maar binnen vijf minuten weet je wat je aan me hebt. En kenne we gewoan Liwwadders prate.’

Gerard Tadema startte zijn makelaarskantoor midden in de crisis. ‘In april 2009 ben ik begonnen. Eerst met enkele stagiairs en later met Jeina, de onmisbare kracht in ons bedrijf. Ook is er nog een rol voor mijn vader Meindert die borden ophangt en de post bezorgd. Hij vindt het schitterend om die taken te vervullen. Het ondernemen in een crisisperiode zorgt voor scherpte. Je loopt hard voor je klant. Dat betekent niet dat ik een prijsvechter ben of altijd voor het hoogste bod ga. Er kunnen, neem dat pand in de Jan Steenstraat, diverse redenen zijn om het hoogste bod niet te accepteren. Bijvoorbeeld: is de aspirant-koper vrij van zijn vorige hypotheek? Dan komen vakmanschap en ervaring om de hoek kijken.’

Makelaar Gerard Tadema laat zich in de overspannen markt niet gek maken. ‘Vijfentwintig procent van vooral starters en doorstarters biedt nu boven de vraagprijs. Vijfenzeventig procent dus niet. Wij doen als makelaar niet aan prijsopdrijving. Het enige dat wij willen is de woning op een goede manier in de markt zetten. De markt zelf bepaalt altijd nog. Ik wil netjes verkopen.’