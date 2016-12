(tekst: Follow the money)

De journalistiek kreeg het na de Amerikaanse verkiezingen flink voor zijn kiezen. De mainstream media hadden opzichtig gefaald, zo luidde het oordeel van velen. Het vertrouwen in de journalistiek glijdt weg en het is de hoogste tijd dat daar openlijk over wordt gesproken, dachten wij bij Follow the Money. Daar maakten we werk van. We organiseerden een debat, dat we hierbij integraal op video aanbieden.

