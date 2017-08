(tekst: Fries Museum)

Onze museumwinkel ruimt op! Om plaats te maken voor nieuwe producten houdt onze winkel vanaf 1 augustus tot half september een grote magazijnopruiming. We hebben een ruim aanbod accessoires, boeken en unieke cadeauartikelen met korting. Wees er snel bij, want op is op!

Prachtige producten gaan in de uitverkoop, waaronder; Zsiska sieraden, Pols Potten artikelen, Fidrio glasobjecten, textiel, boeken en kleingoed. Je herkent afgeprijsde producten aan de groengekleurde kaartjes die eraan hangen.

De museumwinkel

De museumwinkel vind je op de begane grond van het museum en kan je zonder entreekaartje bezoeken. In de winkel ontdek je de leukste cadeaus en designobjecten, vaak met een Fries tintje.