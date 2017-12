Omroep LEO. Zijn de beloften waargemaakt?

(Van de redactie)

Omroep LEO zond tot voor kort op maandagavond redelijk betrouwbaar de raadsvergaderingen uit. Wat betreft cameravoering en journalistieke begeleiding was er sprake van zeer matige prestaties. Toch zijn de uitzendingen goed voor de informatie aan publiek en kiezers.

De afgelopen twee weken – niet onbelangrijk in verband met de verkiezingen en vorming van een nieuwe college – bleef de kijker plotseling van uitzendingen verstoken. Informatie bij LEO leverde uiteindelijk het antwoord op dat er sprake is van technische problemen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. LEO voelt zich niet geroepen om zelf aan de kijkers hierover uitleg te verschaffen.

Informatie bij de gemeente: daar was nog niet bekend dat de kijker nu twee weken niets te zien heeft gekregen. Er bestaat een contract tussen gemeente en LEO waarin de plicht tot uitzending is geregeld. De gemeente betaalt LEO voor de uitzendingen.

Er lijkt spanning aanwezig

De gemeenteraad moet adviseren over de zendmachtiging van een lokale omroep, nu er sprake is van fusie tussen gemeenten. Radio Middelsé en omroep LEO zijn bij besprekingen betrokken. Onlangs vertrok de directeur van omroep LEO vanwege verschil van inzicht over de toekomst.

Uit stukken in bezit van ‘Liwwadders’ blijkt dat een en ander moeizaam verloopt. In een overleg van 22 juni 2017 schetst een vertegenwoordiger van Middelsé “een beeld over de gevoerde gesprekken en contacten tussen Middelsé en LEO ….. Nadruk ligt op de rol van de directeur van LEO. Fusie of overname is voor Radio Middelsé niet aan de orde”. Dit gespreksverslag eindigt met enkele afspraken waaronder: “Bestuurlijke fusie lijkt op dit moment het meest gewenste scenario”. Dat spoort niet echt met de geschetste opstelling van Middelsé.

Onder de afspraken valt ook: “Beide besturen onthouden zich van communicatie naar buiten”.

Voor zover bekend zal vroeger of later de nieuwe gemeenteraad een advies aan het Commissariaat voor de Media moeten uitbrengen.

Tot op dit moment wordt er alleen achter de schermen gewerkt. Het lijkt er ook niet op dat de gelegenheid te baat wordt genomen om tot een goede evaluatie te komen van de omroep LEO.

Destijds nam LEO de zendmachtiging over van Mercurius. LEO weigerde elke samenwerking met een vernieuwd Mercurius. LEO sprak uit te beschikken over een “uniek concept”, dat door samenwerking met anderen niet verstoord moest worden.

Een belangwekkende vraag voor de gemeenteraad zal toch zijn, in hoeverre de grote beloften zijn waargemaakt.