In drie nummers besteedt De Parelduiker aandacht aan het feit dat Leeuwarden dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa is. Literair Leeuwarden wordt, steeds vanuit een andere invalshoek en door een andere auteur, onder de loep genomen.

Pieter de Groot, oud-redacteur van de Leeuwarder Courant, bijt het spits af met de negentiende eeuw: de gebroeders Halbertsma uit Grou, François HaverSchmidt, Pieter Jelles Troelstra, Nienke van Hichtum en, niet te vergeten, Trui Jentink, ‘de pruttelende koffiekan van de Romkeslaan’, feministe van het eerste uur. Het begin van een mooie Leeuwardense literatuurgeschiedenis in vogelvlucht.

Deel 2 (augustus) is geschreven door Teake Oppewal en behandelt in de vorm van een wandeling door Leeuwarden schrijvers als Slauerhoff, Kees ’t Hart, Obe Postma, Geert Mak, Tiny Mulder en Trinus Riemersma. Tsjêbbe Hettinga en meer recente schrijvers en dichters staan centraal in het derde deel (oktober), dat geschreven wordt door voormalig stadsdichter Arjan Hut. Er zijn plannen voor een literaire middag dit najaar in de Friese hoofdstad.