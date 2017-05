(tekst: persbericht LIJST058)

LIJST058 opent aanval op de gevestigde orde

Leeuwarden – Vandaag over precies een half jaar, op 22 november, vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Leeuwarden. LIJST058 vindt dat het tijd is voor een frisse wind en gaat deelnemen aan deze verkiezingen! De initiatiefnemers vinden dat het tijd is dat er iets verandert in de gemeente Leeuwarden. Het belang van de burgers moet voorop komen te staan.

LIJST058 is een nieuwe beweging die wil opkomen voor de belangen van de inwoners van de nieuw te vormen gemeente Leeuwarden. Veel burgers voelden zich in de afgelopen jaren niet of niet voldoende gehoord door de gemeentebesturen. LIJST058 grijpt deze verkiezingen aan om vernieuwingen en veranderingen in gang te zetten.

LIJST058 is een beweging die zich niet bezig gaat houden met termen als links, rechts of midden. De kiezer staat centraal voor LIJST058.

LIJST058 wil een beweging zijn voor personen uit alle lagen van de bevolking. Ondernemers, docenten, sportcoaches, gepensioneerden en bouwvakkers maken nu al deel uit van de beweging.

Kernpunten voor LIJST058 zullen zijn:

• Geen cent extra voor Culturele Hoofdstad 2018

• Een gemeentebestuur dat luistert naar de burger

• De wijkagent zichtbaar in de wijk

1 parkeerzone voor het hele centrum, 1 tarief

Herinvoeren schoolzwemmen.

Volgens Otto van der Galiën, woordvoerder van LIJST058, gaat LIJST058 de komende tijd gebruiken om een goede kandidatenlijst samen te stellen en het verkiezingsprogramma verder uit te werken. “Wij zullen bij de verdere uitwerking van ons programma heel goed luisteren naar de burger,” zegt Van der Galiën.

LIJST058 is inmiddels al actief op Twitter (@lijst058) en zal binnenkort ook te vinden zijn op Facebook en met een website op internet.

“LIJST058 is met nog meer sterke vertegenwoordigers uit de gemeenschap van de nieuw te vormen gemeente in gesprek om toe te treden,” zegt Van der Galiën. Daarnaast hebben diverse mensen inmiddels een financiële bijdrage toegezegd. “Mensen die ons willen ondersteunen zijn van harte welkom, we gaan graag in gesprek met betrokken burgers,” aldus Van der Galiën.

Selo Boxman

Otto van der Galiën

David Hoekstra

Frans Hoeksma

Richard van Gelderen