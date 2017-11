(gesponsorde bijdrage)

‘Jesse Klaver van GroenLinks naar Leeuwarden halen? Dat vind ik een zwaktebod.’ De campagne van LIJST058 loopt volgens lijstaanvoerder Otto van der Galiën gesmeerd. LIJST058 doet voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen die woensdag in de gemeente Leeuwarden worden gehouden.

Tevreden over de gang van zaken?

Otto van der Galiën: ‘Het loopt allemaal lekker. We krijgen op straat goede reacties.’

Waarover?

Otto van der Galiën: ‘Wat wij het meest horen is dat de Leeuwarders de buik vol hebben van de PvdA.’

De PvdA’ers hebben het hier toch jarenlang uitstekend geregeld?

Otto van der Galiën: ‘Dat meen je toch niet? De schulden van de gemeente Leeuwarden rijzen de pan uit. Elke euro schuld gaat ten koste van de burgers. Wij vinden dat de ozb niet verder omhoog mag. De burger is geen melkkoe. In Leeuwarden luidt de actuele vraag: Artikel 12 gemeente (onder toezichtstelling) of verhogen van de ozb. Dat is een lastige keuze.’

Wat is de oplossing?

Otto van der Galiën: ‘Snijden in eigen vlees. Dat moet je thuis ook doen als het wat minder gaat.’

Hoe dan?

Otto van der Galiën: ‘Door het ambtenarenapparaat met 100 ambtenaren te verminderen. Onderzoeken tonen aan dat dit gemakkelijk kan. De gemeente moet zich richten op de kerntaken. Wij willen minder ambtenaren in de managersfunctie. De gewone ambtenaar die het eigenlijk werk doet die moet blijven.’

Gaat dat lukken?

Otto van der Galiën: ‘We moeten eerst een goed resultaat halen bij de verkiezingen. Op straat horen we dat men het huidige college helemaal zat is. Het wordt tijd dat er wat anders komt. Het college zegt dit en doet dat, dat is wat wij horen. Wij ergeren ons aan een niet sluitende begroting. We hebben grote zorgen of het wel goed komt met Culturele Hoofdstad. We balen van de bestuurlijke arrogantie en de vele wegopbrekingen in Leeuwarden. Dat is een ramp. Maar hoe te veranderen? We gaan in ieder geval een poging ondernemen er komt in ieder geval geen cent extra bij Culturele Hoofdstad. Ook in het dossier Caparis heeft het college geen mooie rol gespeeld. De bevolking is klaar met de PvdA.’