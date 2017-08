Ook deze zomer publiceren we enkele artikelen die eerder in onze krant stonden.

De nieuwe politieke partij LIJST058 gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen die op 22 november worden gehouden. Otto van der Galiën en Richard van Gelderen vertellen waarom. Ze doen dit aan de stamtafel van café ’t WAP, het café van Richard van Gelderen aan het Willem Alexanderplein. Otto van der Galiën is docent Nederlands aan de Friese Poort. Hij was actief voor de SGP en de PVV.

LIJST058: De zittende kliek moet veranderen

Otto van der Galiën: Waarom wij meedoen? Wij constateren een grote ontevredenheid in Leeuwarden met het gevoerde beleid. Dat beleid wordt voornamelijk bepaald door de Partij van de Arbeid. Die partij luistert niet meer naar de mensen, ook niet naar hun eigen achterban.’

Jullie gaan luisteren?

Otto van der Galiën: ‘Wij weten ook wel dat je niet op alle verzoeken van burgers kunt ingaan, maar wat in Leeuwarden speelt is een zekere minachting voor de burgers. Het college bestaat uit drie leden van de Partij van de Arbeid en een burgemeester van die partij. Drie wethouders zijn onlangs vervangen. Je kunt onmogelijk spreken van een stabiel en goed bestuur.’

Richard van Gelderen: ‘Ik merk het aan dagelijkse zaken hier in het winkelcentrum Nijlân. Ik hoef niet ver om mij heen te kijken om te zien wat er mis is. Wij hebben al jaren last van scholieren die de boel vervuilen. Eén op één kan ik prima opschieten met die scholieren, maar als je overleg voert met de directie van de school Piter Jelles Ynsicht of met de wijkagent, dan zie je de hulpeloosheid. De wijkagent heeft het te druk met zijn papierwinkel. Wijkagent Axel van der Honing wil wel maar kan niet, en de schoolleiding heft ook de handen in de lucht.’

Je zou toch zeggen: zo’n probleem is morgen opgelost?

Richard van Gelderen: ‘Dat denken wij ook. Samen met de bloemist hebben we overleg gevoerd met de school. Eerder hadden we contact met het Friesland College aan de Julianalaan. Dan kom je erachter dat er een snoeproute is die loopt van de Jumbo aan de Van Loonstraat tot het Willem Alexanderplein. Er wordt even een project opgezet en na enige tijd hoor je er niks meer van. Helpen doet het niet. Maar vergis je niet, er speelt veel meer. Ik vind de dienstverlening op het stadhuis beneden alle peil. Daar heb ik onlangs een column in Uit! over geschreven. Als er dertig man staan te wachten, dan moet je meer loketten opengooien. Dat moet je beter regelen.’

Otto van der Galiën: ‘In Engeland noemen ze ambtenaren civil servants. Je bent als ambtenaar de knecht van het volk. Je moet diensten verlenen. Ze zitten er voor jou. Dat is men in Leeuwarden helemaal vergeten. Bij de Algraschool in Camminghaburen tref je overigens ook rommel aan. Het is prima dat de jongeren in het park zitten, maar ruim de rommel op. Het lijkt erop alsof niemand hier meer in geïnteresseerd is. We willen de kloof tussen burgers en politici verkleinen. Hoe kan het dat burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden mensen wegzet als zeuren terwijl ze zich zorgen maken om het beleid rond Culturele Hoofdstad?’

Richard van Gelderen: ‘Hoe vaak het niet voorkomt dat je via de telefoon hoort dat de juiste ambtenaar niet beschikbaar is. Dat gebeurt in Leeuwarden ontzettend vaak. Dat willen we veranderen. De dienstbaarheid moet terug. De zittende kliek moet veranderen.’

Otto van der Galiën: ‘Vanaf december hebben we met een ploegje om tafel gezeten om te bekijken of een nieuwe partij in Leeuwarden tot de mogelijkheden behoorde. De groep werd steeds groter en enthousiaster. Allemaal onderkennen ze macht van de Partij van de Arbeid en keuren dit op onderdelen af.’

De PvdA gaat straks pronken met een nieuw stationskwartier, Cambuurstadion, Haak om Leeuwarden, Culturele Hoofdstad en met het 1000-banenplan.

Otto van der Galiën: ‘Dat zullen ze zeker gaan doen, maar veel van die plannen zijn gewoon gesubsidieerd door de provincie. Bovendien, als je een 1000-banenplan presenteert, moet je ook kijken welke honderden banen er verloren zijn gegaan. Ik snap ook niet waarom de bibliotheek moest verhuizen naar de Blokhuispoort. De jarenlange dominantie van de PvdA heeft er niet voor gezorgd dat de arme wijken zijn verdwenen.’

Lutz Jacobi trekt ten strijde en schudt handen waar dan ook.

Richard van Gelderen: ‘Als iemand in de Tweede Kamer heeft gezeten, dan krijgt die daarmee niet automatisch een kwaliteitsstempel. Jacobi poetst zeventig jaar PvdA-beleid in Leeuwarden niet zomaar weg. Ze is lid van een partij die hier in honderd jaar tijd de problemen niet heeft opgelost. We hebben de vijf armste wijken van het land.’

Waar komt dat optimisme vandaan?

Otto van der Galiën: ‘Sinds de bekendmaking dat we met LIJST058 gaan beginnen hebben we veel reacties gehad. Op Ameland trof ik het Pinksterweekend mensen die zeiden: goed zo, pak de boel daar in Leeuwarden maar eens aan. Twee stemmen krijg je van ons. Die mensen kende ik niet eens. Maar ook in onze eigen stad horen we van ondernemers, sporters en mensen in de wijken dat men de PvdA helemaal zat is. Frans Hoeksma, jarenlang werkzaam bij de Frieslandhal, kent ook het klappen van de zweep. We hebben mensen binnen de vereniging die bouwvakker zijn en een deskundige op het gebied van de zorg. Er komen actieve leden van VVD, D66 en ook uit de ChristenUnie op ons af. Ze willen actief meedoen in deze nieuwe beweging. Je ziet het ook in het buitenland, in Frankrijk bijvoorbeeld waar En Marche! van Macron scoort. Mensen zijn de oude politiek helemaal zat en willen een heldere beweging die ervoor zorgt dat de ambtenaren weer ten dienste staan van de bevolking. Het Leeuwarder Politiek Podium is mislukt. Er wordt te veel gewheeld en gedeald. In het provinciehuis, ik ben jarenlang statenlid geweest, organiseerden we een politieke markt. Ook mislukt. Dat zijn doekjes voor het bloeden. De bevolking wil dat er weer echt naar ze wordt geluisterd.’

Richard van Gelderen: ‘Alles wordt nu opgehangen aan Culturele Hoofdstad. Daar gaat het grote geld heen. De kleinere culturele spelers worden vergeten of geminimaliseerd. Wij zeggen: geen cent extra naar Culturele Hoofdstad. Hier hebben we de oude LTS aan de Nijlânsdijk. Die kunstenaars moeten er straks weer uit. Die hoppen van het een naar het ander zonder dat er een cultureel huisvestingsbeleid is. En denk je dat ze mee mogen doen aan Culturele Hoofdstad? Die deur is voor hen gesloten. Het is allemaal zo krom wat hier gebeurt.’

Je bent betrokken geweest bij de SGP en PVV en zit voor Lagere Lasten in het bestuur van het Waterschap. Waarom niet aansluiten bij een bestaande partij als Gemeentebelangen of Verenigd Links?

Otto van der Galiën: ‘Dit wordt niet een ruziënde partij. Wel een partij waar er meningsverschillen zullen zijn. Wij denken niet in links en rechts, dat is ouderwets. Als je kijkt naar de uitslag van de laatste verkiezingen, dan is er een enorm potentieel voor onze lijst. Ik verwacht dat wij met ons programma kiezers weghalen bij VVD, SGP, SP, PvdA, D66 en Forum voor Democratie. Wij willen gewone zaken regelen: het schoolzwemmen terug. Goed kijken naar de toegangsprijzen van schouwburg De Harmonie; waarom soms de ene voorstelling elders goedkoper is dan hier. Wij willen dat de wijkagent de taken weer terugkrijgt die hij heeft moeten inleveren. We komen ook met een heel goede kandidaat-wethouder. Nee, dat ben ik niet. Daarvoor ben ik niet gekwalificeerd.’

Richard van Gelderen: ‘Mijn vader Otto heeft het mij afgeraden om mee te doen. Hij maakte zich kwaad om de aanbestedingsregels die taxibedrijf Waaxma bijna de kop kostten. Waarbij FNP-wethouder Pytsje de Graaf uit Dokkum mooi weer speelde. Ook dat moet worden onderzocht en bestreden. Dergelijke zaken spelen ook in Leeuwarden. Ik heb gezegd dat er iets moet gebeuren in Leeuwarden. Het is een prachtige stad die beter verkocht moet worden. Zo’n stad moet je beter vermarkten. Pisa heeft maar 89.000 inwoners, wij 100.000 en de Oldehove. Door het huidige beleid heerst hier gelatenheid. Dat gaan we veranderen. We gaan van onderop bouwen. Ik wil later niet het verwijt horen dat ik niks heb gedaan en aan de kant ben blijven staan. Nee, Otto wil niet in de gemeenteraad. Maar hij komt wel op de lijst als lijstduwer.’