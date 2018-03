(tekst: LIJST 058)

Betreft: Wob-verzoek verslagen stuurgroep Blokhuispoort

Leeuwarden – De fractie van LIJST058 in de Leeuwarder gemeenteraad heeft vanmorgen een Wob-verzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden om verslagen te ontvangen van de stuurgroep Blokhuispoort. Vorige week had de fractie verzocht om de verslagen ter beschikking te stellen, ter voorbereiding van het debat over de financiële tekorten bij de Blokhuispoort van woensdag 7 maart. Gisteravond kreeg de fractie te horen dat de verslagen voorlopig niet ter beschikking worden gesteld.

Zoals bekend is de verbouw van de Blokhuispoort een aantal weken geleden stopgezet, vanwege een miljoenentekort.

Fractievoorzitter Otto van der Galiën van LIJST058 is over het niet beschikbaar stellen van de verslagen zeer teleurgesteld. “In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente en BOEi. Gelet op de taak van de Stuurgroep, willen we inzage in de verslagen,” zegt Van der Galiën. De taak van de stuurgroep staat duidelijk omschreven in artikel 5.1 van de samenwerkingsovereenkomst. Gezien dit takenpakket lijkt het de fractie van LIJST058 aannemelijk dat in de stuurgroep regelmatig gesproken is over de financiële situatie. Al in 2016 was immers duidelijk dat de bijdragen van provincie en rijk lager zouden uitvallen dan begroot.

“Wij worden ernstig gehinderd in onze controlerende taak als volksvertegenwoordigers,” vindt Van der Galiën. De fractie vraagt dan ook om de verslagen nog voor het debat van woensdag 7 maart te verstrekken.

