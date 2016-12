(tekst: ingezonden)

Lieve wethouder Thea Koster: wat ons betreft bent u nog lang niet uitbestuurd!

Nou, u hebt ons behoorlijk laten schrikken, hoor, met uw aankondiging dat u het als wethouder voor gezien houdt. Dat zagen we echt niet aankomen en eerlijk gezegd, vinden wij het ook niet nodig. Er valt nog genoeg te doen voor u in onze stad, maar ja, in uw nieuwe baan gaat u wel heel erg veel, goed en gemakkelijk geld verdienen, wel € 135.000, zo hebben wij begrepen. Onze juffen moesten daarvan wel even slikken, want die komen daar in de verste verte niet aan toe, terwijl zij naar eigen zeggen toch wel degelijk het ‘echte’ werk verzetten. En vergis u niet, wij kinderen kunnen bij tijd en wijle best onhandelbaar en onuitstaanbaar zijn, hoe anders dan op die talloze ‘feel good’ nieuwsfoto’s, waarop u zich bij welke officiële ingebruikneming of opening dan ook, feestelijk door ons (chips en cola doen wonderen ) wist omringd! Dat komt er dus denkelijk niet meer van, maar misschien dat u ons dan nog éénmaal meer kan verblijden met Sint Maarten en denkt u er dan wel aan om voldoende snoep in huis te hebben? Trekken wij ons meest blije gezicht!

Toch moeten wij ook nog even serieus uw aandacht vragen, want eigenlijk bent u als wethouder nog helemaal niet uitbestuurd! U hebt ons altijd goed geholpen (en misschien hier en daar ook wel eens voorgetrokken, maar ja wij zijn niet ‘zo maar’ een school, toch?), maar nu laat u ons toch mooi in de kou staan! Zo hebben wij vorig jaar, samen ook met onze als altijd onverschrokken oppermeester Meile, bij u op de stoep gestaan om een veilige schoolroute, u weet wel de oversteek Oosterkade/Tuinen, gerealiseerd te krijgen. U heeft ons toen plechtig beloofd er zonder dralen werk van te maken, wij mochten zelfs eigen plannen indienen, maar daarna is het stil gebleven, is de zaak in de bureaucratische molen beland. Dat kan niet, het gaat hier zogezegd wel om onze gezondheid, ons leven, daar kunt u niet een loopje mee nemen!

En ja, dan is er natuurlijk de aanstaande opheffing van de dependance van onze school in het gebouw van de voormalige Joodse School. Eind vorig jaar hebben wij u daaraan in een open brief al eens aan moeten herinneren, want er gebeurt maar weinig in dat opzicht. 2018, het jaar waarin de zaak zijn beslag zou moeten krijgen, komt snel dichterbij. Wij willen echt, liever nog vandaag dan morgen, terug naar de Sint-Anthonystraat, samen onder een dak met de rest van de ‘stamgroepen’ zoals het Jenaplan-onderwijs is bedoeld! Als nota bene een gerespecteerd stadsburger als Pieter de Groot in een column in de Leeuwarder Courant van afgelopen zaterdag 5 november j.l. opmerkt dat “het wachten is op het moment dat de gemeenteraad de kogel door de leegstaande Westerkerk jaagt, zodat hier de dependance kan komen van de Oldenije” wie zijn wij dan om hier nog verder alle al lang gewisselde argumenten nog eens op te lepelen? U moet nu per se en zonder verder uitstel uw verantwoordelijkheid nemen, anders komt het op de kop verkeerd! Dat kunt u ons, kinderen, leerkrachten en schoolleiding, maar ook de buurt die, zo realiseren wij ons, best wel het nodige heeft te stellen met onze aanwezigheid, niet aandoen! In de benen dus!

Over benen gesproken, dat doet ons herinneren aan die verleidelijke foto van u als vakantie-burgemeester in diezelfde Leeuwarder Courant van alweer september 2012. Prachtig, alsof het een hedendaags (het enige wat ontbrak waren de rozenblaadjes van Heliogabalus) Alma –Tadema tafereel was. Zeker weten, daar heeft menigeen plezier aan beleefd!

Dat mag zo zijn, waar het eigenlijk om gaat, is dat u toen al de nodige ervaring hebt opgedaan met het burgemeesterschap, dat allemaal prima vond verlopen en nu zegt u ineens dat u veel te jong bent om dit mooie ambt te kunnen bekleden. Daar snappen wij even niks van, al helemaal niet omdat Nederland dringend om meer vrouwelijke burgemeesters verlegen zit, zo kon laatst nog gelezen worden in het blad Binnenlands Bestuur. Dat in het achterhoofd, hadden wij eerlijk gezegd meer vrede met uw vertrek gehad als u uw carrière in die richting had voortgezet. Talent genoeg aan boord! Of was het toch een kwestie dat u – vrouweneigenschap – te bescheiden was of er nog niet voor werd gevraagd, zoals algemeen gesteld in het aangehaalde artikel. Het advies: ga niet zitten wachten, zorg ervoor dat je gevraagd wordt of dien je gewoon aan. Jammer dat die wijze raad voor u net te laat komt.

En wat hadden we het u gegund om uw parel-project, ja, we hebben het over de ombouw van het Europaplein, in functie van acterend verkeerswethouder van een prachtige lint te kunnen voorzien. Was, bent en blijft u in onze ogen in die kwaliteit onovertroffen, moet gezegd zijn dat alle tegenwerking, die u zoal ondervond, nergens op sloeg: vooruitgang kan je niet tegenhouden, dat al die bezwarenmakers dat nou niet doorhadden. Het moet u op sommige moment best wel hebben verdriet, maar complimenten, u hebt zich er, met de assistentie natuurlijk van onze onovertroffen burgemeester Crone, manmoedig doorheen geslagen. Zou het niet een idee zijn om het verkeersplein straks bij opening om te dopen tot het Thea Koster Plein, lijkt ons super gaaf en hartstikke verdiend!

Ander puntje is de oprichting van de 11e faculteit van de RijksUniversiteit Groningen in Leeuwarden, iets waar u zich ook ongemeen sterk voor hebt gemaakt. Hoe moet het nu verder met dat project, nu u als ‘trekker’ van het eerste uur van het toneel verdwijnt? Als daar maar geen brokken van komen! Dat zou toch zonde zijn, want we hebben wel 200 jaar moeten wachten op de terugkeer van universitair onderwijs in Friesland. Maar ho, zei u 200 jaar??? Dat is niet waar hoor! Moeten we u toch even corrigeren. Al was het maar omdat wie z’n geschiedenis (die dus een stuk dichterbij ligt, maar 30 jaar namelijk) niet kent, geneigd is die meestal te herhalen.

U gaat ons niet vertellen dat u niet weet dat er van 1976 – 1985 een Subfaculteit Sociale Wetenschappen Leeuwarden bestond , als onderdeel van het experiment Sociaal Hoger Onderwijs Friesland. Een van de onderwijslokatie’s, echt waar, onder andere het Beursgebouw! Met dat experiment liep het slecht af, wij memoreren nog de inleiding daartoe, het scriptieschandaal in het najaar 1980, waarbij de eerste de beste twee geproduceerde afstudeerscripties in de lokale en landelijke pers vernietigend werden neergesabeld. Gesproken werd van “een nieuw staaltje van infantilisering van het hoger onderwijs”, die maar een conclusie rechtvaardigde, namelijk dat “de poging om Friesland aan academisch onderwijs te helpen is uitgelopen op een intellectueel failliet. Gooi die tent maar dicht, het experiment is mislukt”. Wat in 1985 dan ook daadwerkelijk gebeurde.

Ons lijkt dat van dat alles nog wel het één en ander geleerd kan worden, wellicht dat u voor de nadere in en outs van het drama uw oor nog snel even nader te luisteren kan leggen bij uw collega politici/bestuurders Hetty Hafkamp en Sicko Heldoorn, tenslotte zijn zij twee gekende oud SSWL-ers!

Doe uw voordeel ermee, en voorkom dat we met die 11e faculteit opnieuw de boot ingaan!

U ziet het, u kan eigenlijk helemaal nog niet weg, maar ja, toch gaat dat gebeuren, wat ons ook hierom bedrukt en wel dat we er waarschijnlijk een héééle grijze nieuwe wethouder voor terugkrijgen! Friso Douwstra, die kan toch niet bij u in de schaduw staan? U was tenminste een altijd aardige en stralende verschijning, heel anders dan die brommerige, van elke kritiek wars zijnde Dorknoper! En dat terwijl uw partij echt wel iets beters in de aanbieding heeft. Wat zou u bijvoorbeeld zeggen van Marisha van Huizen, jong, blond, vlot en goed gebekt. Precies zo als wij het willen hebben. Oké, bij de PvdA zijn ze daar met ene Britt Hendrix al eens lelijk mee in de fout gegaan, maar ja, bij die partij verwacht je niet anders, altijd gedoe met de poppetjes. Dat gebeurt u als CDA echt niet!

Tot slot, van de gemeente krijgt u ongetwijfeld een prachtige, meer dan terechte afscheidsreceptie. Wij komen toch wel op de lijst van genodigden te staan? Nog één keer mooi met elkaar op de foto, we zien er naar uit. Maar ook willen we u graag op een muzikale manier uitluiden, zogezegd. Met een origineel, eigen gecomponeerd afscheidslied, dat op de klanken van het liefst handmatig bespeelde stadscarillon! Hup lieve wethouder Thea Koster, geef ons die kans en stijg nog eens boven uzelf uit, geef – als uw ultieme afscheidscadeau – de stadsbeiaardier weer terug aan Leeuwarden!

Uw kinderen van de Jena (Van) Plan basisschool de Oldenije