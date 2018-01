Lieve Brenda de Zwaan,

bijna had ik je wijze raadgevingen hoe ons tegenover bezoekers van de Culturele Hoofdstad te gedragen, gemist. Ik moest het weekend gewoon werken, net als veel ondernemers en daarbij ook nog zorgen dat ik mijn spullen in huis had zodat ik voor onze gasten kon koken, omdat de binnenstad waar ik woon, helemaal afgesloten werd.

Daarom kon ik er helaas ook niet bij zijn op de overvolle pleinen. Maar toen ik vanochtend eindelijk even tijd had om op de fantastische site van te kijken, was het stukje met jouw raadgevingen het eerste dat mij opviel. Ik ga ze zeker gebruiken.

Iedereen die ik in onze straat, het Herenwaltje, zie aarzelen of hulpeloos rondkijken ga ik, zoals jij adviseert, pro actief benaderen en aan zijn of haar arm naar het Gouverneursplein of naar de koffieshop sleuren. Het zal mij niet gebeuren dat ik zulke arme donders laat dwalen.

En uiteraard ga ik ze aanspreken in de taal die ze maar wensen. Mijn Chinees, Japans, Russisch, Spaans, Italiaans en Grieks is niet zo best, daar ga ik aan werken, maar in het Portugees, Frans, Duits en Engels, kan ik iedereen behulpzaam, zoals jij voorstelt, de weg wijzen.

En ik ga me zeker inleven in al deze, door onze mooie stad dolende zielen. Ik heb gisteren al diverse leuke toeristes gezien waar ik me wel even wil inleven.

Ook jouw wijze raad om geen Fries te spreken zal ik opvolgen. Zelfs al zijn het diepfriezen die me de weg vragen: uit mijn mond zal geen woord Fries klinken. Ik heb het woord Mienskip, dat jij in je adviserend stukje gebruikt al even opgezocht in het woordenboek en daardoor vanmiddag al een vrouwelijk toerist in het Nederlands gevraagd of ze misschien op zoek was naar Gemeenschap. Dat was ze niet, heb ik begrepen, ze wilde naar de Hema. Uiteraard ben ik even met haar meegelopen daar heen.

Lieve Brenda, ik zal jouw stukje zeker met al mijn vrienden delen zoals je vroeg. Vriendelijke groeten Klaas Kasma

Lees ook: Culturele Hoofdstadtip van De Wijn Juf: Niet Fries blijven praten in ieder geval!