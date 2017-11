(tekst: Comenius College)

Lezing van Alexander Münninghoff

De vaksectie Nederlands en haar collega’s van de mediatheek organiseren een literaire lezing in het kader van het leesbevorderingsprogramma De Inktaap. De leerlingen lezen hiervoor drie boeken die het afgelopen jaar een gerenommeerde literaire prijs hebben ontvangen. Samen met veel andere scholieren uit Nederland en Vlaanderen kiezen zij uit deze boeken de winnaar van De Inktaap 2018.

Zoals Münninghoff in zijn boek De Stamhouder op zoek gaat naar het oorlogsgeheim van zijn familie zo duikt Alfred Birney in zijn boek De tolk van Java in het gewelddadige oorlogsverleden van zijn gekwelde vader . In het boek Wil is het de overgrootvader die aan zijn achterkleinzoon het nooit vertelde verhaal over zijn activiteiten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen beschrijft. Zelfs in de verhalenbundel Rivieren gaan de personen in elk verhaal de strijd met elkaar aan. Een nog markantere overeenkomst tussen de genomineerde boeken en De Stamhouder is dat in oorlogstijd niets eenduidig is. Er gelden dan vele waarheden en facetten.

Alexander Münninghoff, voormalig verslaggever in oorlogsgebieden als Iran, Irak, El Salvador. Correspondent in de Sovjetunie en fanatiek schaker, reisleider is ook stamhouder van en telg uit een bijzondere familie met Nederlandse, Duitse en Russische wortels. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan waaronder De Stamhouder een familiekroniek. Het boek begint met de vondst van de SS-helm van zijn vader, het startpunt van de ontknoping van een familiegeheim. Tien jaar heeft Münninghoff erover gedaan om zijn familiegeschiedenis, waarover je niet sprak, op papier te zetten. Voor dit boek heeft hij in 2015 de Libris Geschiedenis Prijs ontvangen.

Datum/tijd: 29 november 2017 vanaf 19.30 uur

Locatie: Bethelkerk Huizumerlaan 102 te Leeuwarden