Het wordt tijd dat de Leeuwarders het heft in handen nemen bij een publieksdebat en zich niet langer laten ringeloren door organisatoren en voorlichters. De Leeuwarders moeten zelf de regie in handen nemen en een podium opeisen voor de vragen waarmee zij zitten.

Het onafhankelijke debat is al jaren uit Leeuwarden verdwenen. Herinneren we nog de town hall meeting met PvdA-lijstaanvoerder Job Cohen? Dat was in Post Plaza, waar wethouder Marco Florijn (PvdA) de interruptie-microfoon vasthield. Peter de Haan (PvdA) was er als de kippen bij om de eerste vraag te stellen. Het was hem gegund.

Rond die tijd was het CDA ook prominent in Leeuwarden aanwezig, eveneens in Post Plaza. Hier werden de aspirant-lijstaanvoerders aan het publiek voorgesteld. Een bomvolle zaal vroeg rond negen uur of er misschien ook een vraag gesteld kon worden.

Zal het vanavond tijdens het ‘debat’ dat georganiseerd wordt door de gemeente Leeuwarden en de Leeuwarder Courant anders gaan? Ik denk het niet. Het programma wordt volgepropt met stellingen (weer die stellingen) waarna de lijstaanvoerders hun bekende riedel mogen afdraaien. Je gooit er een kwartje in en de jukebox begint te spelen. Bij een debat hoort ook een publieksdiscussie, het liefst bij het begin van de bijeenkomst. Het debat in Leeuwarden zou vooral moeten gaan over de bestuurscultuur waar we, volgens ons, allemaal de buik van vol hebben. Dáár zou de discussie over moeten gaan. Zo niet, dan moet de politiek niet zeuren over tegenvallende opkomstcijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag.

Andries Veldman