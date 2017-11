Leeuwarder wethouder cultuur naar corrupt Malta

(Ingezonden)

Geachte redactie,

Ons college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten de wethouder cultuur toestemming te verlenen deel te nemen aan de opening van de CH 2018, Valetta, Malta. Zoals bekend is Valetta, of Malta, collega-culturele hoofdstad 2018. In de berichtgeving hierover zie ik geen woord over de politieke situatie op Malta.

Zeer onlangs is een kritische journaliste op Malta – zij was strijdbaar in geschrifte tegen de welige corruptie, die in de politiek en anderszins op Malta aanwezig is – vermoord. Leeuwarden heeft als ambassadrice (vanwege de CH) voor Malta mevrouw Rudi Wester. We hebben van haar of van de de directeur Tjeerd van Bekkum van de CH 2018 niets gehoord naar aanleiding van deze treurige affaire. Evenmin heeft burgemeester Crone, die in zijn portefeuille de internationale contacten vanwege het CH-gebeuren moet behartigen, protest aangetekend of zijn afkeuring doen blijken. Althans voor zo ver mij bekend. Hetzelfde geldt voor gedeputeerde Poepjes en CdK Arno Brok. Waarom dit zwijgen van Leeuwarder en Friese kant? Het moet toch wel – via de media en/of oplettende informanten – zijn doorgedrongen? Of is het ‘voor deze professionals gewoon verder ‘business as usual’?

Zolang de zaken op Malta niet opgehelderd zijn lijkt mij aanwezigheid van Friese functionarissen bij allerlei festiviteiten ongewenst. Hetzelfde geldt voor aanwezigheid van Maltese functionarissen bij de Friese evenementen.

Misschien moet de hele boel maar afgelast zolang er geen daders zijn opgespoord. Aan de ene kant moorden en verder maar mooie feesten? Het valt niet goed te praten.

Met vriendelijke groeten,

A. Laarmans