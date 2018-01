Bij de bewoners van de schepen in en om de binnenstad van Leeuwarden is zorg over de overdracht bij verkoop van hun schip naar een nieuwe eigenaar. Volgens Anton Wachter van de Vereniging Schippers Leeuwarden verkeren tien tot vijftien eigenaren van schepen in onzekerheid. Bij de Vereniging Schippers Leeuwarden worden regelmatig de wenkbrauwen gefronst tijdens de beoordelingscommissie van welstandstoezichthouder Hûs en Hiem. Onlangs werd hier een historisch schip afgekeurd omdat het een meter langer was dan is toegestaan.

Ook over de beoordeling van andere zaken (‘pietluttigheden’) wordt af en toe binnen de vereniging vreemd opgekeken. Vooral voor enkele oudere scheepseigenaren betekent de onzekerheid over de mogelijkheid van verkoop van hun schip een bron van onrust. Wachter zegt alles in het werk te zullen stellen om deze onrust weg te nemen. De vereniging wenst van de gemeente Leeuwarden een duidelijke visie voor de langere termijn.

Uit de nieuwsbrief van de Vereniging Schippers Leeuwarden:

7. Speerpunten van VSL-beleid in 2018.

Wij hebben aangedrongen op een “lange termijn” politieke visie mbt het ligplaatsenbeleid in Leeuwarden. De situatie verandert snel; minder historisch verantwoorde schepen en een snelle toename van het aantal “museumhavens” in allerlei plaatsen. Ons inziens zullen er in de toekomst in Leeuwarden geen wachtlijsten meer zijn. Op dit moment zijn er al meer dan 10 lege plekken.

Zoals bekend kunnen alle schippers (m/v) met een persoonlijke ligplaatsvergunning met hun schip (of dat nu wel of niet voldoet aan de huidige welstandsnormen) rustig blijven liggen op hun huidige ligplaats. Maar als u een andere ligplaats wilt innemen, is er een nieuwe ligplaatsvergunning nodig en dus toetsing aan de welstandsregels. Ook bij verkoop moet het schip zijn ligplaats verlaten en door de nieuwe eigenaar aan een nieuw welstandsoordeel worden onderworpen. Indien dit positief is, komt het schip op de externe wachtlijst (ook al is hij de enige op die lijst) en krijgt hij (eventueel op termijn) een ligplaats aangeboden. Maar is het oordeel negatief, dan moet het schip Leeuwarden verlaten, ook al zijn er lege ligplaatsen.

Een snelle inventarisatie / beoordeling van de 60+ schepen aan de Emmakade geeft als resultaat dat zo’n 15 – 20 schepen niet aan de welstandseisen (indien strak gehanteerd) voldoen. Het betreft vaak kleine afwijkingen (bijv. metertje te lang). We hebben het dan wel over schepen, die soms al tientallen jaren in Leeuwarden liggen. Altijd keurig onderhouden. Nooit een probleem.

Maar niet alleen bij verkoop gelden deze regels, maar ook als de schipper(se) overlijdt (of naar een verzorgingshuis gaat) en zijn/haar niet gehuwde partner, of zoon of dochter op het schip wil blijven wonen. Overigens heeft de gemeente in de afgelopen periode wel blijk gegeven van enige coulance in voorkomende gevallen.

Maar we willen niet van coulance afhankelijk zijn.

Vergrijzing van de huidige ligplaatshouders, de zich wijzigende situatie en het huidige ligplaatsenbeleid gaan in de toekomst in enkele individuele gevallen voor schrijnende sociale problemen zorgen.

Een welstandsbeleid voor schepen die van buiten komen? Daar kunnen we mee leven. Geen gekke pieremegoggels toelaten. Maar wel een uitzonderingspositie voor schepen die al jaren in Leeuwarden liggen. We hebben deze problematiek bij de gemeente neergelegd. Wordt vervolgd.