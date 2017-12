Sneon nije sykaksje nei Remon Bruinsma Der wurdt sneon wer socht nei Remon Bruinsma (19), dy’t mist wurdt. Minsken dy’t helpe wolle, wurde [...]

Oerheden sloarderich mei lytse talen op ferkearsbuorden Oerheden geane soms sloarderich om mei de taal op buorden. Yn Nederlân stiet meastal inkeld mar Nede [...]

Waarpraatsje: rêstich ‘winter’waar DE JOUWER – Yn it wykein sil it, krekt as de lêste dagen, rêstich waar wêze. De loft is berûn en de [...]

Skiller rydt plysje fan ’e sokken Yn Assen hat in automobilist tongersdeitejûn in plysje oanriden dy’t him oanhâlde woe foar in kontrô [...]

Feilichheidsregels foar winterbannen yn Dútslân skerper Wa’t meikoarten mei de auto op wintersport sil, moat goed yn ’e gaten hâlde dat Dútslân mei yngong f [...]

Frysktalige tsjerketsjinsten 24 desimber 2017 Fjirde snein fan advint Boksum Sint-Margryttsjerke, 22.00 o., ds. H. Strubbe, Krystnachtfiering, mei [...]

Ofskiedingspartijen Kataloanië winne betidere ferkiezings De partijen dy’t foar ûnôfhinklikens fan Kataloanië binne, hâlde in absolute mearderheid yn it Katal [...]