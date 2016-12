LC-20-12-16. De Recron heeft gewoon gelijk. 1,50 euro op een kamer van 100 is 1,5% – 1,50 op een kamer van 30 euro is 5 % , 1,50 op een standplaats van 15 euro is zo 10%. Alles is krom. Hotels willen het helemaal niet. Ook al kost het weinig tot niets behalve administratieve rompslomp. In hotels zitten 40% zakenmensen die laat je ook betalen. Het heet toeristenbelasting. Te gebruiken voor zaken die de toerist aantrekt, vermaakt, nodig is als toerist. Airbnb, illegale B&B, …slaapschepen, boten door bruggen betalen niks. Totaaaaal oncontroleerbaar. Die hele invoering is bedoeld voor CH2018. En dan wordt er wel een keurige toeristenpot beloofd waar hotels en recron mogen zeggen waar het aan te besteden, maar gemeente heeft laatste woord. Om in dezelfde context te blijven…Let op mijn woorden….onze wethouder drukt het er gewoon door zoals het voorgesteld wordt met misschien een aanpassing in hoogte bedrag want anders heeft hij geen meerderheid door tegenstem Gemeentebelangen. Toch..? Wyb Feddema. Dat vind ik altijd het trieste…een mens of groep kan zich nog zo inzetten maar 9 van de 10 keer wordt eigen zin doorgedrukt alsof het hun eigen huishouding betreft. Anti-ondernemersklimaat heet dat. Jaja en ik ken de wedervraag. Moet de burger van Leeuwarden het dan betalen. Nee tuurlijk niet. Maar dan gelijke monniken gelijke kappen. Straks komen er tijdens de Giants in 2018 250.000 mensen ?? Misschien wel 150.000 als dagjesmensen. Friesland heeft 100.000 overnachtingsplaatsen in alle vormen van accomodaties. De rest keert weer naar huis. Ohja die besteden bij het Mkb. Maar het Mkb betaald geen toeristenbelasting. Oh ja die betalen aan het LOF(Leeuwarder ondernemers fonds) een klein bedrag. Maar dat betalen alle overnachtingsaccommodaties ook. Snap jij het nog …?