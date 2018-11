(tekst: persbericht)

Leeuwarder Merlijn Torensma behaalt hoogste examen aikido

Lelystad, 11 november 2018

Merlijn Torensma uit Leeuwarden is vandaag geslaagd voor zijn 4e dan in

de Japanse krijgskunst aikido. Hiermee behaalde hij de hoogste graad die

je met het afleggen van een examen kunt behalen.

Het examen werd in Lelystad afgenomen door een commissie van

hooggegradueerde leraren uit heel Nederland en wordt zowel nationaal als

internationaal erkend. In totaal slaagden vier aikidoka’s voor hun 4e

dan. Merlijn Torensma was daarvan de enige deelnemer uit

Noord-Nederland.

Merlijn Torensma beoefent ruim twintig jaar aikido. Sinds twaalf jaar

geeft hij lessen vanuit zijn eigen vereniging Aikido Koshinkai

Leeuwarden aan kinderen, jeugd en volwassen. De dojo, zoals een

trainingsschool heet in het Japans, is aangesloten bij de sectie Aikido

binnen Judo Bond Nederland en wordt erkend door de Hombu Dojo in Tokio

en de International Aikido Federation.

Aikido is ontstaan uit verschillende Japanse krijgskunsten en

filosofische overtuigingen. Grondlegger Morihei Ueshiba (1883-1969)

trainde ondermeer judo, jujutsu en bij verschillende scholen in Japans

zwaardvechten. In de jaren twintig van de vorige eeuw had hij het

hoogste niveau bereikt en ontwikkelde een eigen systeem.

Aikido is gericht op het neutraliseren van een aanval door alle kracht

die in een slag of stoot zit terug te brengen naar de aanvaller en deze

zo uit evenwicht te brengen. Er wordt geoefend in stok, zwaard, mes en

ongewapende technieken. Aikido kent geen competitie waardoor de examens

de belangrijkste graadmeter zijn om iemands niveau te testen.

In totaal deden vandaag 27 mensen examen, waarvan vier mensen slaagden

voor hun 4e dan. In Nederland zijn er aikidoka’s met een hogere graad

dan de 4e dan: dit zijn eregraden die worden toegekend door bijzondere

verdiensten voor het aikido.

In de school van Merlijn Torensma in Leeuwarden wordt op vier dagen les

gegeven. Kijk voor informatie daarover op www.aikidoleeuwarden.frl.