(tekst via Facebook – Frans van den Borg probeert een Raborekening te openen)

Rabosoap nadert het einde…hopelijk volgende week een rekeningnummer, via Bergum, Heerlen, Best, Rotterdam, Drachten, Groningen uiteindelijk toch een juffrouw in vestiging Leeuwarden te spreken gekregen. Wat een opluchting (dacht ik).

Hè hè, eindelijk iemand die weet wat Schaaf is en wat onze doelstelling is. Helaas had de juffrouw zich niet ingelezen in de statuten (die we al een paar keer hadden opgestuurd en wat ook een verplichting was van de Rabo) en vroeg opnieuw wat …we van plan waren. Even geslikt en gezucht en de juffrouw maar weer even een uitleg gedaan.

De vriendelijke Leeuwarder dame had ook nog nooit van Schaaf gehoord. We moeten kennelijk toch wat meer aan public relation doen. Maar ze beloofde dat volgende week het rekeningnummer bekend zou worden (als we weer opnieuw één of ander formulier wat ze ons zou toesturen, getekend terug zou krijgen). De aanhouder wint zullen we maar zeggen… :), wordt vervolgd…