(tekst: college b en w)

Het college van b. en w. heeft het Leeuwarder Leeuwtje toegekend aan de heer Ap Timmermans voor zijn inzet als (voormalig) raadslid, zijn vele lezingen over ruimtelijke ordening en erfgoed in Leeuwarden, verschillende (voormalige) bestuurslidmaatschappen (o.a. poëzietableaus Leeuwarden, Schouwburg De Harmonie, Stichting Rixt, Stichting Interieurs in Fryslân, Hendrik ten Hoevepries, Stadsherstel Leeuwarden). Daarnaast was de heer Timmersmans directeur van Hûs en Hiem en was hij 34 jaar bestuurslid van Parkeergarages Leeuwarden, waarvan 27 jaar als voorzitter. Op 14 november zat Timmermans zijn laatste vergadering voor als voorzitter van Parkeergarages Leeuwarden.