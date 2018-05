Het einde nadert voor de Leeuwarder welzijnsinstelling Wellzo nu het college van b en w de subsidie volgend jaar intrekt.

Leeuwarden moet fors bezuinigen, de gemeente geeft miljoenen meer uit aan welzijnsbeleid dan men van het rijk ontvangt. Wellzo (voor vrijwilligerswerk, jongerenwerk en mantelzorg) is een voortzetting van Hulp en Welzijn en Welzijn Centraal. Interim bestuurder Ernst Janssen werd hiervan (zonder openbare sollicitatieprocedure) directeur. Janssen was eerder provincieambtenaar en PvdA-wethouder in Leeuwarden.

Wellzo is de tweede welzijnsorganisatie die in korte tijd te maken krijgt met forse bezuinigingen. Eerder trof dit Amaryllis. Beide organisaties werden door Leeuwarden lange tijd als paradepaardjes in het Nederlandse welzijnslandschap gezien. Amaryllis werd in januari in budget gehalveerd.

