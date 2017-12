(tekst: gemeente Leeuwarden)

Het station en omgeving zijn klaar om de bezoekers van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 gastvrij te ontvangen. De afgelopen twee jaar heeft het stationsgebied een grote metamorfose ondergaan. Het gebied is veranderd in een aantrekkelijke entree van de stad met als blikvanger de fontein ‘Love’, ontworpen door kunstenaar Jaume Plensa uit Barcelona. Maandag 18 december is de feestelijke opening. U bent hierbij van harte welkom.

Programma

15.30 uur ontvangst op het station nabij Julia’s met koffie en thee

15.50 uur interview met gedeputeerde Sietske Poepjes van Provincie Fryslân, wethouder Gebiedsontwikkeling Henk Deinum van Gemeente Leeuwarden, kunstenaar Jaume Plensa, regiomanager Jan Mulder van ProRail en Ron Oudeman, directeur van K_Dekker Bouw & Infra

16.00 uur feestelijke reis met officiële handelingen langs de highlights: westvleugel van het stationsgebouw en OV Servicewinkel, fietskelder, fontein ‘Love’ en het vernieuwde stationsgebied

ca. 17.10 uur afsluiting

17.15 uur hapje en drankje

Een aantal internationale reizigers neemt de aanwezigen mee op reis door het stationsgebied en zorgt voor bijzondere (foto)momenten. Achtereenvolgens openen Joost van der Bij van NS, Milfred Hart van Arriva en Johannes Kramer van Provincie Fryslân de westelijke vleugel van het NS-gebouw met de nieuwe OV servicewinkel; wethouder Friso Douwstra met Jan Mulder van ProRail openen het nieuwe gedeelte van de fietskelder en gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Sjoerd Feitsma en kunstenaar Jaume Plensa geven met een handeling een preview van de officiële opening van de fontein ‘Love’ in mei 2018. Ron Oudeman van K_Dekker Bouw & Infra B.V. en wethouder Henk Deinum openen tenslotte het stationsgebied.

Na afloop is er een hapje en drankje bij Café Wouters. De media hebben daar de gelegenheid met de bestuurders en kunstenaar Jaume Plensa in gesprek te gaan.

De herinrichting van het Stationsgebied is een project van Leeuwarden Vrij-Baan in samenwerking met NS en ProRail. Kijk voor meer informatie over het project op www.vrij-baan.nl/stationsgebied.