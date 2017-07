(tekst: LC)

Festival ‘Welcome to the Village’ bij Leeuwarden, dit weekeinde, heeft een serieus probleem nu de juridische basis onder de vergunning weg is.

In het uiterste geval kan dit betekenen dat het festival niet doorgaat. De uitspraak betekent dat ook festival Psy-Fi, eind augustus, een probleem heeft.

De gemeente stelt ‘er alles aan te zullen doen om de festivals te laten doorgaan’. De woordvoerder laat zich niet uit over de maatregelen die hiervoor nodig zijn. ,,Het vonnis is pas net binnen. We bestuderen het nog.’’

