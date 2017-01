(tekst: Groene Ster Duurzaam)

Leeuwarden zet Groene Ster in vrijwel gehele zomervakantie op slot



Hoewel vanuit de gemeente Leeuwarden formeel nog niets bekend is gesteld met betrekking tot een vergunningsaanvraag voor de Psy-Fi- editie 2017, wordt al enige maanden via de website van de festivalorganisatie (www.psy-fi.nl) aangegeven dat het evenement plaats gaat vinden van 16 augustus tot 20 augustus 2017. De kaartverkoop is al eind november 2016 van start gegaan.

Uitgaande van scenario’s in voorgaande jaren en de bepalingen die zijn neergelegd in de in 2015 uitgegeven aanvullende omgevingsvergunning* (die speciaal voor de drie meerdaagse festivals in de Groene Ster is opgemaakt) zal een evenementenvergunning worden afgegeven voor 28 aaneensluitende dagen (dit is de tijd voor op- en afbouwfase en het festival zelf). De eventuele tijd nadien die gemoeid kan zijn met overlast als gevolg van werkzaamheden om de schade aan de natuur te herstellen, is hierbij niet beschouwing genomen.

