Mag je een recreatiegebied dat een maand lang niet als zodanig bruikbaar is nog wel zo noemen? Psychedelisch muziekfestival Psy-Fi gaat over een week van start en ik ben nu al in de wolken. Met een beetje mazzel is het dieptepunt in de Groene Ster na volgende week voorbij. De organisatie had het zo mooi bedacht: bezoekers parkeren in een nabijgelegen weiland en van de benodigde tien euro gaat een deel naar een Zuid-Amerikaans land voor de aanplant van nieuwe bomen. Of er ook geld beschikbaar wordt gesteld voor het herstel van het recreatiegebied is niet bekend. Helaas voor Psy-Fi verbiedt de betreffende gemeente dat parkeren en dat vind ik dan weer flauw. Verstoring van privacy en iets met weidevogels las ik ergens al onderbouwing van de afwijzing van de aangevraagde vergunning. Tussen weiland en festivalterrein ligt een (woon)boerderij en een Overnacht & Ontbijtbedrijf waar festivalgangers logeren. Van die weidevogels heb ik al hardlopend aldaar nog nooit iets gemerkt. De betreffende buurgemeente maakt zich er wel erg gemakkelijk van af.

Toch heeft de festivalorganisatie dat voor een deel aan zichzelf te wijten. Na de juridische “successen” van Stichting Groene Ster Duurzaam (GSD) ziet de gemeente Tietjerksteradeel de bui al hangen: liever geen door de rechter vernietigde vergunningen. Dan maar geen parkeervergunning voor Psy-Fi. Jaren geleden probeerden sommige mensen de herinrichting van het gebied te benutten voor het lozen van de naturisten. Het zou om een natuurgebied gaan en daar horen dergelijke mensen niet thuis. De argumentatie ontging mij, om te beginnen is de Groene Ster geen natuurgebied maar een recreatiegebied. Net als GSD moesten de naturisten de juridische, publicitaire weg bewandelen om aan de overlegtafel te komen. De gemeente Leeuwarden neemt nu eenmaal niet uit zichzelf de inwoners serieus. Je moet er wat voor doen om gehoord te worden. Nu is lang niet iedereen gecharmeerd van naturisme, sommigen wil het zelfs niet zien. De doelstelling van de herinrichting was o.a. een intensivering van het gebruik. Maar wanneer mensen de Groene Ster mijden vanwege de naturisten dan doe je iets niet goed. De oplossing: een aarden wal die de naturisten aan het zicht onttrekt. De benodigde aarde kwam in het gebied vrij en hoefde vanwege deze oplossing niet afgevoerd te worden. Het hele project viel daardoor zeshonderdduizend euro goedkoper uit dan begroot. De aarden wal kwam in beeld doordat de naturisten niet alleen aan zichzelf dachten maar ook aan anderen. Je geniet meer van de natuur in de wetenschap dat anderen zich niet aan jou hoeven te ergeren.

Kijk naar de drie jaarlijkse festivals aldaar en merk op dat ze alleen maar oog hebben voor hun eigen dingetje. De gemeente Leeuwarden wordt geacht de belangen van anderen te behartigen en doet dat niet. Makkelijk scoren voor GSD en de buurgemeente verstrekt van schrik geen vergunningen meer. Ooit heb ik meegewerkt aan een filmpje over de genoemde herinrichting op voorwaarde dat ik een statement mocht maken: in dat gebied krijg je niks voor elkaar wanneer je niet heel precies weet wat er wel en niet gebeurt. Dit jaar blokkeerden de drie festivals voor meer dan een maand het knooppunt van doorgaande fietspaden met ernstige gevolgen voor de toegankelijkheid. Kennelijk niet bekend met het belang voor het gebruik van het gebied. Voor mogen hopen dat dit jaar het absolute dieptepunt in de Groene Ster is bereikt.