Leeuwarden sukkelt gewoon door. Het zittende college van PvdA, CDA en PAL/GroenLinks heeft gisteren een vrijbrief gekregen om het beleid ongewijzigd voort te zetten. Dat niet alleen: er zat ook een ongedekte cheque bij. De oppositie in Leeuwarden is er niet in geslaagd om een deuk te slaan in de jarenlange machtspositie van dit college, door deze website gewaardeerd met het cijfer 5.

Leeuwarden heeft niet gekozen voor een radicaal ander beleid. Er was gehoopt op échte aandacht met échte banen voor de onderkant van de maatschappij. Er was gehoopt op een radicale omslag waarbij betaalde banen niet ingevuld worden door vrijwilligers. Er was gehoopt op een solide financieel beleid waarbij de schuldvraag bij tekorten niet steeds bij anderen wordt gelegd. Er was gehoopt op een inspirerende en ambitieuze culturele infrastructuur in plaats van de afbraak van bibliotheken in de wijken. Er was gehoopt op een intelligente omgang tussen gemeentebestuur en burgers in plaats van de keuze voor juridische scherpslijperij. Er was gehoopt op een structurele verbetering van het podium der democratie en een open houding in de discussie over hoe dit podium vorm te geven.

Leeuwarden heeft gekozen voor traditie in plaats van voor ambitie. Het college kan gewoon verder op de inslagen weg. Arm Leeuwarden was murw geslagen om naar de stembus te gaan. Lutz Jacobi kan nu aan de slag met haar inclusieve stad en andere projecten. Ze mag proberen haar belofte waar te maken om de armoede in de stad uit te bannen en als dat niet lukt, net als eerder met het 1000-banenplan, dan is er in Leeuwarden nog geen man overboord.

Redactie Liwwadders