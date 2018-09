Huis Van Eysinga is de nieuwste trouwlocatie in Leeuwarden. Na een jarenlange restauratie zijn de deuren van het pand weer open. Neem tijdens de Open Trouwlocatie Route (23 september) een kijkje bij deze statige en chique locatie met prachtige stijlkamers.

De romantiek van vroeger met het comfort van nu

Het huis werd in 1783 in Lodewijk XVI-stijl gebouwd voor Frans Julius Johan van Eysinga. Het werd de afgelopen jaren grondig gerestaureerd. Ann-Katrin Adolph, architect bij Vereniging Hendrick de Keyser (de eigenaar van het pand) vertelt: “de renovatie was een groot avontuur. We herontdekten een oude personeelszone die in ongebruik was geraakt en deden onderzoek naar de originele kleuren van het interieur. Zo konden we de sfeer en grandeur van vroeger weer terughalen “.

Trouwen in een sprookje: een voorproefje

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de prachtige stijlkamers en op zoek is naar een sfeervolle plek voor een intiem huwelijk, gaan de deuren open tijdens de Open Trouwlocatie Route. Op 23 september kunnen bruidsparen komen kijken of de uitstraling en sfeer van deze trouwlocatie past bij hun wensen.

Meer dan een mooie gevel

Tot in de 19de eeuw was het pand in gebruik als woonhuis. Het pand deed lang dienst als Fries Museum maar zij vertrok in 2013 naar een nieuw onderkomen aan het Zaaieiland. Na de restauratie kwam er ruimte in het pand voor wonen en werken en nu kan er dus ook in stijl getrouwd worden. Ook de museale functie komt terug: in november opent Museumhuis Van Eysinga en kan iedereen genieten van dit magnifieke herenhuis.