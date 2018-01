Nijjiersfiten yn Fryslân Tradisjoneel binne der op nijjiersdei ferskate ploegen dy’t in nijjiersstunt hâlde. Meastentiids wur [...]

Deaden by protesten yn Iran By nije protesten yn Iran binne yn ’e nacht fan moandei op tiisdei minstens njoggen deaden fallen. D [...]

Tiisdei 2 jannewaris is Iepenbierheidsdei Hjoed, tiisdei is it wer Iepenbierheidsdei. It Nasjonaal Argyf, Tresoar en ferskate oare provinsjale [...]

Postcodekanjer falt yn Fryslân [Bywurke] De Postcodekanjer fan € 53,9 miljoen is hjoed yn Fryslân fallen. De winners wenje yn Easte [...]

Waarpraatsje: ritich en myld DE JOUWER – De earste dagen fan it nije jier ferrinne ritich en myld. It bliuwt gjin dei drûch en de [...]

Lichem Remon Bruinsma fûn yn wetter by de Prinsetún (Dit berjocht is moandei om 15.44 oere bywurke.) Yn it wetter by de Prinsetún yn Ljouwert is nijjier [...]

Tanker fart tsjin ferlitten boareilân op Noardsee Op de Noardsee is in tanker mei gemikaliën tsjin in boareilân fearn. Neffens de Kustwacht is der fli [...]